Was in Berlin ganz normal ist, geht dank Cercle auf der ganzen Welt. Das Wochenende wird in den Montagabend hinein verlängert. Fast jede Woche gibt’s ein neues DJ-Set an einem ganz besonderen Platz.

Höher, lauter, weiter! Regelmäßig montags schnappt sich das Team von Cercle einen hochkarätigen DJ oder Liveact, baut irgendwo auf der Welt eine kleine Stage auf und streamt das Set dann live per Facebook ins Netz. Den Locations sind dabei keine Grenzen gesetzt und es entstehen immer schöne, teilweise atemberaubende Bilder, die mit mehreren Kameras und Drohnen aufgenommen werden. Mit dabei ist immer eine handverlesene Crowd und das Setup wirkt dadurch ein bisschen wie ein Boiler Room mit Dancefloor vor dem DJ.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

Bei Cercle am Start waren schon so große Namen wie Black Coffee, Solomun, Stephan Bodzin und Adana Twins, die zum Beispiel in einer Armenischen Tempelanlage, auf dem fast 3000 Meter hoch gelegenen Piz Gloria-Gipfel oder auf einem Boot auf dem Hudson River gespielt haben. Per Newsletter gibt es immer die Infos, wann und wo das nächste Cercle Event stattfindet – lohnt sich!

