Torsten Kanzler zündet mit „Close Your Eyes“ auf Better With You Music neue Techno-Rakete

Torsten Kanzler ist zurück und das beeindruckender denn je mit seiner neuesten Single „Close Your Eyes“, die am 10. Mai auf Better With You Music erscheint. Der legendäre Berliner DJ und Produzent mit jetzigem Sitz in Thüringen ist seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten eine treibende Kraft der Techno-Szene. Mit seinem kraftvollen und impulsiven Stil steht Torsten Kanzler schon lange an der Spitze der Innovation in Sachen Techno und zeigt keinerlei Anzeichen, sich diesen Platz nehmen zu lassen. Mit unermüdlichem Engagement und Herzblut prägt er das Genre kontinuierlich weiter.

Mit dem Label TK Records unter seiner Führung und unzähligen EP- und Set-Releases sprengt „Der Kanzler“ ein ums andere Mal Grenzen und hat sich seinen Status als eine von Deutschlands ganz großen True Techno-Institutionen redlich verdient.

Torsten Kanzler ist besonders für seine mitreißenden und eindrucksvollen Live-Sets bekannt, in denen er mit virtuosen Improvisationen geschickt mit seiner Crowd spielt. Nicht nur dadurch setzt er sich selbst und seinen Tracks höchste Standards.

Ich freue mich auf Better With You Music“ meine neue Single zu veröffentlichen. Die bisherige Resonanz im Club auf den neuen Track waren enorm positiv! Torsten Kanzler

Mit „Close Your Eyes“ erfüllt Torsten Kanzler diese Ansprüche auf ganzer Linie. Die massive Produktion hat die Hörer seit Beginn in festem Griff. Ganz langsam schleichen sich dann die Vocals ein, die zwar immer klarer werden, aber trotzdem ein wunderschön eingewobenes Echo vergangener Raves bleiben. Wenn dann die Synthesizer einsetzen, entfaltet „Close Your Eyes“ seine wahre unbändige Kraft und gebietet, Augen zu schließen, den Atem anzuhalten und sich völlig in die Techno-Tiefe des Mainparts fallen zu lassen. Spätestens dann ist „Close Your Eyes“ ein absolutes Rave-Gewitter. Der Kanzler ist mit voller Kraft zurück!

„Close Your Eyes“ ist jetzt auf allen gängigen Streaming Plattformen verfügbar!

[Text: Falk Bockfeld]