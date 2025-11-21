Tom Wax und Mijk van Dijk releasen gemeinsames Techno Album „From XS To Eternity“

Tom Wax und Mijk van Dijk gehören zu jener Generation elektronischer Musikschaffender, die den Klang Deutschlands nachhaltig geprägt haben. Der eine tief verwurzelt im Frankfurter Underground, der andere eine Stimme der frühen Berliner Technoszene – seit den 1990ern verbindet die beiden Artists nicht nur gegenseitiger Respekt, sondern eine kreative Partnerschaft, die immer wieder überraschende Momente hervorgebracht hat. Jetzt treffen sie erneut im Studio aufeinander und legen mit From XS To Eternity ein gemeinsames Album vor, das im November auf Phuture Wax erscheinen wird.

Tom Wax – einst Resident im Dorian Gray und als Teil von AWeX für Dancefloor-Klassiker wie „It’s Our Future“ verantwortlich – genießt seit Jahrzehnten einen festen Platz im Techno-Kanon. Mit seinem 1995 gegründeten Label Phuture Wax hat er diese Position stetig ausgebaut und jungen wie etablierten Künstlern eine Plattform gegeben.

Mijk van Dijk wiederum repräsentiert die Berliner Seite dieser Geschichte. Mit Projekten wie Marmion und dem unvergessenen Track „Schöneberg“ schrieb er Clubgeschichte und entwickelte einen Sound, der technoide Energie mit Einflüssen aus House, Electro und experimenteller Elektronik verbindet. Gemeinsam verkörpern beide jene Achse zwischen Frankfurt und Berlin, die Techno in Deutschland ab den frühen Neunzigern entscheidend vorantrieb.

In diesem Jahr haben sie ihre jahrzehntelange Verbindung erneut aktiviert. Mehrere Sessions im Studio führten schnell zu einem kreativen Überschwang: 13 neue Tracks entstanden, genug Material für ein vollständiges Album, das weder nostalgisch wirkt noch in Routine verfällt. Stattdessen setzt From XS To Eternity auf Direktheit, klare Produktion und die hörbare Freude zweier Artists, die ohne Druck arbeiten und dennoch mit höchster Präzision liefern.

Mit Drop Bottom ist bereits die erste Single veröffentlicht – ein kraftvoller Peak-Time-Track, getragen von druckvollen Bassstrukturen und einer rohen, leicht industriellen Klangfarbe. Eine zweite Auskopplung steht schon in den Startlöchern und wird den Facettenreichtum des Albums weiter unterstreichen.

From XS To Eternity zeigt, wie lebendig Techno bleibt, wenn seine Wegbereiter gemeinsam neue Wege beschreiten. Das Album verbindet Erfahrung mit offener Neugier und baut eine Brücke zwischen den frühen Jahren der Szene und ihrer Gegenwart. Was dabei entsteht, ist weit mehr als eine Kollaboration – es ist ein Stück gewachsene Kultur im modernen Gewand.