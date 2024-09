Tom Wax liefert mit „Move Your Soul“ treibenden Techno Track

Die elektronische Musikszene hat einen Namen, der seit Jahrzehnten unverwechselbar ist: Tom Wax. Nach beeindruckenden Kooperationen mit Größen wie Westbam, Dr. Motte und Rico Puestel präsentiert der Pionier des deutschen Techno und House nun seine brandneue Solo-Single „Move Your Soul“. Veröffentlicht auf dem Label Better With You Music, liefert der Track alles, was das Herz von Techno-Enthusiasten höherschlagen lässt.

Mit „Move Your Soul“ zeigt Tom Wax einmal mehr, warum er seit über 30 Jahren zu den prägenden Gestalten der elektronischen Musik gehört. Der Track ist eine leidenschaftliche Mischung aus energiegeladenen Beats, eingängigen minimalen Vocals und einem progressiven Breakdown, der das Publikum in eine Welt dynamischer Synapsen-Explosionen entführt. Die kraftvolle Produktion fängt die Essenz seines unverwechselbaren Sounds perfekt ein: treibende Rhythmen, mitreißende Melodien und schweißtreibende Arrangements.

Seit 1989 setzt Tom Wax Maßstäbe in der elektronischen Musikszene. Seine Projekte wie die Arpeggiators, Microbots und DJ Tom & Norman haben das Genre nachhaltig geprägt. Tracks wie „Cosmic Evolution“ und „Freedom Of Expression“ gelten heute als Klassiker, die untrennbar mit der Geschichte des Techno verbunden sind. Und auch in den letzten Jahren bleibt er seiner Linie treu: Innovativ, energiegeladen und immer auf der Suche nach dem nächsten musikalischen Abenteuer.

Doch „Move Your Soul“ geht noch einen Schritt weiter. Dieser Track zeigt die Essenz von Tom Wax’ Entwicklung als Solo-Künstler, während er gleichzeitig den Geist seiner bisherigen Werke in sich trägt. Die klare Struktur und der pulsierende Bass lassen keinen Zweifel daran: Hier steckt Herzblut, Erfahrung und die unbändige Leidenschaft für Techno.

Wer „Move Your Soul“ hört, wird schnell merken, dass dieser Track nicht nur für den Club, sondern auch für die großen Bühnen gemacht ist. Er vereint Elemente des klassischen Techno mit modernen Einflüssen und schafft es dabei, sich sofort in den Köpfen und Herzen der Hörer festzusetzen. Es ist ein Track, der bewegt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Über Tom Wax

Seit 1989 ist Tom Wax eine feste Größe der deutschen House- und Techno-Szene. Mit seinen Projekten wie den Arpeggiators oder Microbots schrieb er Musikgeschichte und inspirierte unzählige DJs und Produzenten weltweit. Auch heute noch veröffentlicht er auf renommierten Labels wie Toolroom, CODEX und Filth On Acid und begeistert seine Fans mit einzigartigen Sounds. Mit „Move Your Soul“ setzt er seinen musikalischen Weg fort und zeigt, dass Leidenschaft für Musik keine Altersgrenze kennt.