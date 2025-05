Tom Wax holt die Zukunft ins Hier & Jetzt mit neuem Album ‚The Future Is Now“

Wenn es um die Ursprünge elektronischer Clubmusik in Deutschland geht, führt kein Weg an Tom Wax vorbei. Als prägende Figur der frühen Technoszene schrieb er mit dem Love-Parade-Hit It’s Our Future Musikgeschichte und trug maßgeblich dazu bei, elektronische Musik aus dem Underground auf die großen Bühnen zu bringen.

Doch statt sich auf seinem Status als Szene-Veteran auszuruhen, richtet Tom Wax den Blick weiterhin kompromisslos nach vorne. Sein neues Album The Future Is Now, das am 2. Mai 2025 erscheint, ist ein energiegeladenes, vielschichtiges Werk – und ein klares Statement: Die Zukunft ist nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart.

Auf 21 Tracks entfaltet sich ein klangliches Panorama, das von treibendem Techno über deepen Minimal bis hin zu atmosphärischen Zwischentönen reicht. The Future Is Now klingt wie ein treibendes Clubset in Albumform – dramaturgisch durchdacht, überraschend in den Wendungen und voller technischer Raffinesse. Kein Track gleicht dem anderen, und doch hält Tom Wax den roten Faden stets fest in der Hand.

Besonders spannend sind die Features mit Artists wie Drea Perlon, Sikøra, Kevin Dukes und Bill Brown, die dem Album zusätzliche Facetten verleihen, ohne den typischen Tom-Wax-Sound zu übertönen. Mal sind es pulsierende Basslines, mal flirrende Synth-Flächen, die den Tracks Tiefe und clubbige Dynamik geben. Immer wieder blitzen kleine Reminiszenzen an die Frühphase seiner Karriere auf – doch sie werden nicht zitiert, sondern transformiert. Und genau diese Transformation scheint Tom Wax zu beflügeln und Inspiration zu geben.

„Mich motiviert es, morgens aufzustehen und meiner Leidenschaft nachzugehen. Das möchte ich mir auch in Zukunft bewahren.“ (Tom Wax)

Was The Future Is Now so besonders macht, ist auch seine Zeitlosigkeit. Es ist kein nostalgisches Zurückblicken, sondern ein künstlerischer Brückenschlag zwischen den Epochen. Das Album fühlt sich an wie ein Stück Clubkultur, das gestern entstanden sein könnte – oder morgen. Es ist emotional, physisch, präzise – und dabei generationsübergreifend tanzbar.

„Ich habe immer versucht, meinen Sound weiterzuentwickeln, ohne den Bezug zu meinen Wurzeln zu verlieren.“ (Tom Wax)

Tom Wax gelingt mit The Future Is Now das Kunststück, 30 Jahre Cluberfahrung in ein frisches, modernes Sounddesign zu überführen. Das Album ist ein Muss für Liebhaber des Techno und elektronischer Musik – nicht nur als Referenz an die Vergangenheit, sondern vor allem als Einladung, die Zukunft mit offenen Ohren zu feiern.

The Future Is Now erscheint am 02. Mai auf Phuture Wax. Hier geht es zum Album auf Spotify.