The Prodigy kommen nach Deutschland! Die englischen Techno-Breakbeat-Pioniere arbeiten gerade an ihrem neuen Album und sind damit im Dezember auf Tour.

Jeder Musikfan hat eine Bucketlist, auf der einige Bands und ihre Konzerte stehen. Prodigy sind sicher einer der Acts, die man als leidenschaftlicher Hörer elektronischer Musik mal gesehen haben muss. Im Dezember wird dieser Traum für viele Headbang-Raver wahr! Aktuell stehen elf Dates in Europa fest und zwei davon sind in Deutschland. Am 09. Dezember startet die Tour in München und am 10. Dezember gibt es eine Show in Hannover.

Neues Album von The Prodigy kommt Anfang 2018

Diesen Sommer haben Prodigy ziemlich viele Gigs gespielt, was bei den meisten Fans die Vorfreude auf ein neues Album steigen lies. In einem Instagramposting hat die Band das jetzt auch selbst bestätigt: New single later this year! Then we droppin a new album on you early next year! Ya hear me!

