Auf geht es in die Woche mit frischen Single, EP und Album-Veröffentlichungen. Wir sind ins Meer der unzähligen Releases gesprungen, die nahezu stündlich das Licht der Welt auf iTunes, Beatport und Spotify erblicken. Und folgender bunter Fang aus Tech House, Techno Melodic House, Indie Dance und Downtempo ist uns dabei ins Netz gegangen.

Frischer Beat und saftige Vibes für eure Playlists!

Drunken Kong – Dark Moon EP (Terminal M)

Das reizende Paar aus Japan rockt Terminal M wieder mit einer neuen Ep. Ihre vier Tracks zeigen ihr Talent, mit funky Grooves und melodischen Wendungen zu spielen, für die wir alle Drunken Kong so liebe. Techno vom Feinsten.

Renga Weh – Reality Check (3000Records)

Anspruchsvolles Album vom jungen DJ und Produzenten Renga Weh vom 3000 Kollektiv. Bezaubernd melodisch und einfühlsam, ohne dabei den nötigen Drive zu vergessen. Top abgeliefert.

Hanne & Lore – Throwback Track (Heulsuse)

Das wohl jedem bekannte Duo aus Stefan und Steffen, besser bekannt als Hanne & Lore, meldet sich nach langer Corona Pause zurück und dropped eine neue Single. Der „Throwback Track“ strotzt nur so vor Groove und dem typischen Hanne & Lore Charakter. Dickes Teil.

Ayala – Hindi (SIRIN)

Ayala ist ein Newcomer, der in der organischen House- & Downtempo-Szene eine Menge Potential haben dürfte. Mit diesem 5-Tracker-Juwel zeigt Ayala nun wie schön und einfühlsam Downtempo sein kann.

Angelov – Iliada EP (Monaberry)

Angelov kehrt mit einer beeindruckenden vier Track starken EP auf Monaberry zurück, dem Imprint von Super Flu. Premiert von Progressive Astronaut und in der Szene vorab gefeiert, liefert Angelov mit der Iliada EP ein Mischung aus Melodic Techno und Indie Dance zum davonfliegen.

Rave The Planet Supporter Series (Riot Records)

Mit der Supporter Series unterstützt das Label Riot Records das Projekt Rave The Planet. Und auch der Output kuratiert von Dr. Motte hat es in sich und ist erster Güte. Tracks von Künstlern wie Affkt und weiteren Hochkarätern stehen regelmäßig in den Startlöchern. Voller Support!