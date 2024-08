Rave The Planet präsentiert die Hymne „Love is Stronger“ von Westbam, Dr. Motte und Tom Wax in neuen Remix Varianten

„Love Is Stronger“ – ein Track, der bereits in zwei Originalen Versionen als Hymne für die „Rave The Planet“-Parade gefeiert wurde, erhält mit diesem Remix-Bundle eine frische, energiegeladene Neuinterpretation. Drei talentierte Künstlerinnen und Künstler bringen ihre ganz eigene Note in den technoiden Ursprungstrack (in seiner Variante von Dr. Motte und Tom Wax) ein und verleihen ihm so neue Facetten.

Den Auftakt macht Isabelle Beaucamp, eine aufstrebende Künstlerin, die sich in der elektronischen Musikszene bereits einen Namen gemacht hat. Mit ihrer Kombination aus schnellen 150 BPM, treibendem Hyper-Techno und Einflüssen aus Psytrance und Tribal-Rhythmen schafft sie einen fesselnden Mix, der die ursprüngliche Kraft des Tracks noch verstärkt. Ihr Remix ist nicht nur ein musikalisches Erlebnis, sondern auch eine emotionale Hommage an die universelle Sprache der Musik, in der sie die Botschaft von „Love Is Stronger“ in elf verschiedenen Sprachen mit Unterstützung ihrer Freunde zum Ausdruck bringt.

Der zweite Remix stammt von Sylvie Miles, die mit ihrer kreativen Herangehensweise an Techno für Aufsehen sorgt. Ihr Beitrag ist ein detailreiches Werk, das verschiedene Stile miteinander verbindet. Von den warmen Vibes der Chicagoer House-Szene bis hin zu modernen Techno-Synths zieht sich ein roter Faden, der den Track sowohl nostalgisch als auch zukunftsweisend erscheinen lässt. Die von ihr eingesprochenen Passagen erinnern an den Klassiker „Age Of Love“ und verleihen dem Remix eine hypnotische Tiefe, die den Hörer unweigerlich in ihren Bann zieht. Nicht nur ihr Set auf der Parade in 2024 bleibt damit unvergesslich, sondern nun auch ihr offizieller Remix für die Hymne.

Der dritte Remix kommt von Tomasz Guiddo, einem festen Bestandteil des Rave The Planet-Teams, der in diesem Jahr ebenfalls ein mitreißendes Set auf einem der Floats abgeliefetr hat. Mit seiner Vorliebe für House, Indie Dance und Disco hat er eine alternative Version geschaffen, die den Track in ein neues Licht rückt. Sein Remix kombiniert funkige House-Elemente mit einem Indie-Dance-Feeling und sorgt so für eine mitreißende Atmosphäre, die sofort Lust auf den Dancefloor macht. Tomasz bringt seine Erfahrung und Kreativität in diesen Remix ein und zeigt einmal mehr, warum er auf renommierten Labels wie Compost, Beats In Space und Get Physical gefragt ist. Begleitet wird der Remix von einem zusätzlichen Video des bekannten ungarischen Künstlers Simon Iddol.

Freuen wir uns also jetzt schon auf die nächste Rave The Planet Parade während wir zu den Remixes tanzen!