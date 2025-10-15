Rave on Snow 2025 – Elektronische Höhenflüge in den Alpen

Es gibt Festivals, die kommen und gehen – und es gibt Rave on Snow. Seit über drei Jahrzehnten zieht das Winterfestival Musikliebhaberinnen, DJs und Tänzerinnen in die verschneiten Berge von Saalbach. Vom 11. bis 14. Dezember 2025 verwandelt sich der Ort erneut in ein temporäres Epizentrum elektronischer Kultur.

Was 1993 als spontane Idee begann, hat sich längst zu einer festen Institution in der europäischen Festivallandschaft entwickelt. Rave on Snow steht für das, was Clubkultur jenseits urbaner Räume ausmacht: Sound, Gemeinschaft und ein außergewöhnlicher Ort, der all das verbindet.

Das Line-up für 2025 liest sich wie ein Querschnitt durch das aktuelle Spektrum elektronischer Musik. Sam Paganini, Marco Faraone und FJAAK sorgen für internationale Strahlkraft, während deutsche Artists wie Gregor Tresher, Felix Kröcher oder auch Mathias Kaden die hiesige Clubszene vertreten. Mit Acts wie Moonbootica, Pappenheimer, Kerstin Eden, Tube & Berger, Cinthie oder Anna Tur öffnet sich das Programm in alle Richtungen – von groovigem Techno über House bis hin zu treibenden Live-Sets.

Zum besonderen Charakter von Rave on Snow tragen aber nicht nur die Artists bei, sondern auch die Orte, an denen sie spielen. Ob in den Clubs im Tal, auf offenen Bühnen oder hoch oben an den Bergstationen – über 2.000 Meter über dem Meer entsteht eine Atmosphäre, die anderswo kaum zu finden ist. Zwischen Ski, Schnee und Subbässen verschmelzen die Grenzen zwischen Festival, Kurzurlaub und Rave.

Wer das erlebt hat, weiß: Rave on Snow ist kein Event, das man einfach besucht – es ist ein Wochenende, das man lebt. Musik, Bewegung und Begegnung werden hier zu einem winterlichen Ritual, das jedes Jahr neue Geschichten schreibt.

11.–14. Dezember 2025 – Saalbach, Österreich

www.raveonsnow.com