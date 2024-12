Pretty Pink präsentiert „Born Digital Remix Compilation“ mit Jan Blomqvist, Tim Engelhardt und weiteren Acts

Die deutsche DJ und Produzentin Pretty Pink – gefeierte Tomorrowland-Headlinerin und fester Bestandteil der globalen elektronischen Musikszene – meldet sich mit der Veröffentlichung ihrer „Born Digital Remix Compilation“ zurück. Das Projekt erscheint auf ihrem eigenen Label Deep Woods und verleiht den Tracks ihres 2023 erschienenen Debütalbums Born Digital ein völlig neues Gewand. Dafür hat sie einige der einflussreichsten Namen der Melodic House- und Techno-Welt ins Boot geholt.

Mit dabei sind Künstler wie Jan Blomqvist, Joachim Pastor, Tim Engelhardt, Lauren Mia, Matchy und Dirty Doering. Jeder von ihnen interpretiert die emotional aufgeladenen Originale von Pretty Pink auf seine Weise neu und bringt dabei frische, innovative Perspektiven ein.

„Dieses Projekt ermöglicht es mir, meine Musik durch die kreative Linse von Künstlern zu sehen, die ich zutiefst bewundere“, erklärt Pretty Pink. „Jeder Remix öffnet neue emotionale Ebenen und macht diese Compilation zu einer wahren Feier von Klangvielfalt und Zusammenarbeit.“

Ein besonderes Highlight der Compilation ist Jan Blomqvists Remix von „Euphoria“ – ein Track, der bereits 2024 auf dem Burning Man Festival als Hymne gefeiert wurde. Blomqvist, bekannt für seinen hypnotischen Mix aus melancholischen Vocals und treibenden Beats, verleiht „Euphoria“ eine neue, energetische Dynamik, ohne den Kern des Originals zu verlieren.

Pretty Pinks Aufstieg in der Szene ist unübersehbar: Als Beatport Artist of the Month ausgezeichnet und fester Bestandteil von Spotifys „Electronic Rising“-Playlist, begeistert sie mit ihrem unverkennbaren Sound. Mit Hits wie ihrem gefeierten Remix von „Stranger To Your Love“, der von Größen wie Above & Beyond und Lost Frequencies supported wurde, hat sie sich als führende Künstlerin im Bereich Melodic House etabliert. Ihr Debütalbum Born Digital überzeugte mit dunklen, pulsierenden Beats und verträumten Melodien und setzte neue Maßstäbe.

Über ihre Labels Deep Woods und Wanderlust fördert Pretty Pink zudem aufstrebende Talente und unterstützt die nächste Generation von Künstlern. Die „Born Digital Remix Compilation“ unterstreicht einmal mehr ihren Innovationsgeist und ihre Rolle als Vorreiterin der elektronischen Musikszene. Ein Projekt, das die kollaborative Energie zelebriert, die das Herzstück der elektronischen Musik ausmacht.



