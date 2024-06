Pretty Pink & Einmusik entführen mit neuer gemeinsamer Single „Ayana“ in ferne Melodic House-Welten

Zum allerersten Mal haben Pretty Pink und Einmusik ihre kreative Energie gebündelt, um ihre brandneue Single „Ayana“ zu produzieren, die am 31. Mai über Pretty Pinks eigenes Label Deep Woods erscheint. Da es sich um das erste gemeinsame Projekt der beiden deutschen DJ-Größen handelt, haben Fans mit Spannung auf dieses Release gewartet und jetzt, wo „Ayana“ endlich da ist, kann man mit Sicherheit sagen: Sie haben Melodic House vom Feinsten geliefert.

Obwohl Pretty Pink schon früher auf Einmusiks Label Einmusika zu Gast war, haben beide vorher wohl nicht an eine Zusammenarbeit gedacht. Wenn man „Ayana“ zum ersten Mal hört, kann man sich nur fragen, warum sie so lange gewartet haben. „Ayana“ ist Melodic House in Reinform, mit Deep-Elementen und leichten Einflüssen aus Progressive, was den Track zu einem Best-Of der Skills beider Künstler macht.

Die Melodie von „Ayana“ wird von einem unbenannten orientalischen Instrument getragen, das den Hörer mit Leichtigkeit auf eine Reise durch ferne Länder und exotische Soundscapes entführt. Unterstützt von Pretty Pinks charakteristischem Fundament aus pulsierenden Rhythmen und einer tiefen, wuchtigen Bassline, steuert ihr herausragendes Feature Einmusik seine gefühlvollen Produktionsfähigkeiten bei. Die Fusion dieser beiden Ausnahmetalente macht „Ayana“ zu einem absoluten Muss und garantiert der Single einen Platz in House-Playlists weltweit sowie einen festen Platz in Clubs rund um den Globus.

Pretty Pink steht schon seit geraumer Zeit an der Spitze der House-Szene und sie zeigt keine Anzeichen, dass sie in absehbarer Zeit nachlassen wird. Einmusik für „Ayana“ an Bord zu haben, festigt ihren Status als eine der wichtigsten Institutionen der aktuellen Melodic- und Deep-Welt und fügt ihrem ständig wachsenden Portfolio ein weiteres, sehr begehrtes Feature hinzu.

“Ayana” ist ab jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar!

Pretty Pinks Socials:

Spotify | Instagram | Soundcloud

[Foto: Marina Schneider-Moog & Juliane Kindermann | Text: Falk Bockfeld]