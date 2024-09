Neue Releases für den Dancefloor – Best of Techno & House

Die Tanzflächen der Welt verlangen nach frischen Beats, und die neueste Auswahl an Techno- und House-Releases hat einiges zu bieten. Von treibenden Basslines bis zu hypnotischen Melodien – diese Tracks sorgen dafür, dass kein Fuß stillsteht. In unserer Auswahl der aktuell besten Veröffentlichungen findet ihr die heißesten Sounds für die Peak-Time im Club, die After-Hour oder den entspannten Sundowner am Strand von der Ostsee bis Ibiza. Diese Tracks repräsentieren die Essenz der elektronischen Musikszene, aber auch Newcomer-Produktionen. Also schnallt euch an und taucht ein in die neuesten Vibes für den Dancefloor

Unknown Artists – Beachball (Kontor Records)



Kaspar – You And Me (Terminal M Records)

Amine K – Tinker Bell feat. Robert Owens (Get Physical)

Bratři – Ayra



Kevin de Vries, Y do I – Saga (Afterlife)

Dan Bay, Chill Sander & Between Machines – JeBoDa Project Remixes Part ll

Monkey Safari – Oui

Fallen Revenge Angel – Gemstone EP

tildadoonz – Little Bit Of Sunshine – Dealt With Records

Mit diesen frischen Releases steht der nächste Dancefloor-Trip garantiert unter einem guten Stern. Egal, ob harte Techno-Beats, Breakbeats, groovige House-Vibes oder die perfekte Mischung aus allen Bestandteilen – die aktuelle Auswahl hat für jeden Geschmack den passenden Soundtrack parat.

Also dreht die Lautstärke auf, lasst euch von den Beats treiben und genießt das musikalische Erlebnis. Bis zum nächsten Update – bleibt in Bewegung und haltet die Ohren offen für die nächsten Highlights!