Mollono.Bass verleiht dem Festival-Sommer mit Orange Sky den passenden Soundtrack

So manch Festival wie das Fusion und 3000Grad Festival hat Mollono.Bass in diesem Sommer mit seinen Sets beschallt und tauende zum Tanzen gebracht. Daneben auch mit seinem Projekt The Green Lake auf der Rave The Planet Parade vor 300.000 begeisterten Ravern.

Nun meldet sich Mollono.Bass mit seiner neuen Single Orange Sky zurück, die erneut seinen einzigartigen Mix aus tiefen Basslines und gefühlvollen Melodien zeigt. Der fließende Groove wirkt wie ein Bergbach, während sanfte Pianoklänge und schwebende Vocals eine fesselnde Atmosphäre schaffen.

Orange Sky entfaltet sich wie ein musikalischer Sonnenuntergang und bringt Emotionen in feinen Nuancen zum Ausdruck. Die verschiedenen Versionen des Tracks bieten vielseitige Energie und passen sich unterschiedlichen Stimmungen an, was ihn zu einem flexiblen Begleiter für jede Playlist macht. Vor allem die dezenten Vocals verleihen dem treibenden Track Flügel und lassen uns über den Dancefloor schweben. Guten Flug also!

Mollono.Bass