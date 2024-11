Melodic Synergy: Wie Techno und House zu einer tiefen musikalischen Reise verschmelzen – Einblicke in die Welt von Northbound & Carolina Eymann

m Spannungsfeld zwischen Techno und Melodic House erschaffen Northbound & Carolina Eymann eine musikalische Welt, die ebenso tiefgründig wie mitreißend ist. Was als Verschmelzung zweier Genres begann, hat sich zu einem einzigartigen Sound entwickelt, der die unterschiedlichen musikalischen Hintergründe des Duos reflektiert. Im Schaffensprozess stehen sie jedoch vor besonderen Herausforderungen, denn Northbound und Carolina sind nicht nur auf der Bühne ein harmonisches Team, sondern auch privat ein Paar. Diese enge Verbundenheit und das Vertrauen zueinander sind die Grundlage für ihre kreativen Experimente und intensiven Produktionen. Mit einem Remix, der bei Pretty Pinks Contest ausgezeichnet und offiziell veröffentlicht wurde, haben sie bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun arbeiten sie an neuen Tracks, inspiriert durch persönliche Erlebnisse und emotionale Momente. Im Interview erzählen sie, wie ihre einzigartige Dynamik, die Herausforderungen der räumlichen Distanz und ihre gemeinsamen musikalischen Visionen ihren Sound prägen und was sie für die Zukunft planen.

Ihr seid beide aus unterschiedlichen musikalischen Umfeldern – wie wirkt sich das auf eure gemeinsame Arbeit aus? Welche Einflüsse bringt jede*r von euch mit?

Wir vereinen zwei verschiedene Musikgenres miteinander. Aus Techno und Melodic House wird eins. Es passt einfach! Dass wir beim Produzieren nicht immer einer Meinung sind, nutzen wir ausschließlich zu unserem Vorteil. Gemeinsam macht es auch einfach viel mehr Spaß!

Euer Remix für Pretty Pink hat im offiziellen Contest gewonnen und wurde dann offiziell veröffentlicht – wie seid ihr an diesen Remix herangegangen, und was habt ihr für diesen besonderen Track umgesetzt?

Im Grunde haben wir uns nur von unseren Gefühlen leiten lassen. Es muss immer viben. Da uns der Original-Track grundsätzlich sehr gut gefallen hat, hat die Arbeit umso mehr Spaß gemacht! Es hat einfach gepasst. Wichtig war uns, unseren eigenen Style nicht zu verlieren. Wir haben einfach losgelegt und dann kam eins zum anderen. Die wunderbaren Vocals von Jyll sollten im Fokus stehen und zum Style passen. Wir glauben, das ist uns ganz gut gelungen.

Eure Musik vereint die Energie von House und die Tiefe des Melodic Techno. Was macht diesen Sound für euch so besonders, und wie habt ihr ihn über die Jahre weiterentwickelt?

Naja, es ist einfach so passiert. Zuerst haben wir sehr melodische Musik gemacht, und mit der Zeit haben wir mehr Melodic-Techno-Touch mit eingebracht. Ob sehr melodisch oder mehr technoid, kommt immer auf unsere Stimmung an. Mal so, mal so. Wir lassen uns immer von unseren Gefühlslagen leiten. Es gibt bei uns kein Schwarz oder Weiß. Wir machen das, worauf wir Lust haben, und ich glaube, das und unsere beiden Musikvorlieben machen unseren Sound einzigartig.

Als Duo seid ihr auch international aktiv. Gibt es Orte oder Festivals, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind und warum?

Besonders cool war das Festival „Wolke2“ von Pretty Pink in Leipzig. Die Stimmung war atemberaubend und einfach der Hammer. Die Menschen waren alle gut drauf, das Line-up war sehr geil, und einfach alles hat gepasst. Dort konnten wir einige unserer neuen Nummern testen, besonders unseren neuen Track mit eigenen Vocals von Carolina, die sie dort live performen konnte.

Ihr arbeitet als Team und seid auch privat ein Paar – wie wirkt sich diese enge Verbindung auf eure Musik aus? Gibt es bestimmte Herausforderungen, die ihr in der Zusammenarbeit meistern müsst?

Sowohl privat als auch als DJs sind wir ein geiles Team. Wir haben unsere Leidenschaft gemeinsam ausgebaut und es gibt nichts, was das zerstören könnte. Besonders in diesem Punkt sind wir uns zu 100 % einig! Wir beide lieben die Musik. Das macht uns zu einem sehr starken Team. Wir sind ein Paar und gleichzeitig wie beste Freunde und teilen unsere größte Leidenschaft. Die größte Herausforderung aktuell ist die Entfernung zwischen uns, da wir beide in unterschiedlichen Ländern wohnen. Aber das hält uns nicht davon ab, gemeinsam Musik zu machen. Wir lassen unser Ziel niemals aus den Augen und arbeiten gemeinsam so hart wie es nur geht, damit wir allen anderen Musikfans irgendwann auf den größten Bühnen der Welt unsere Geschichte mit unserer Musik erzählen können. Niemals aufgeben!



Welche musikalischen Projekte oder Ideen habt ihr für die kommende Zeit? Können wir vielleicht bald eine EP oder Kollaborationen von euch erwarten?

Aktuell haben wir einige neue Nummern, an denen wir mit großer Leidenschaft arbeiten. Wir haben eine sehr geile Nummer mit eigenen Vocals fertig, die hoffentlich bald ihr Zuhause findet. Wir sind sehr gespannt darauf und können es kaum erwarten, die Nummer mit euch zu teilen! Neben den eigenen Vocals können wir so viel verraten: Die Nummer nimmt einen auf eine Reise durch die tiefsten Träume mit. Einfach die Augen schließen und los geht’s. Die Nummer ist inspiriert durch eine Meditations-App, die ich (Carolina) jeden Abend zum Schlafen gehen anmache, außerdem durch einen sehr bekannten Film und natürlich durch unsere eigenen Gefühle.

