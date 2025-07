Im Schmelztiegel New York kreiert das Trio N/UM pure & improvisierte Clubmusik

New York ist seit jeher mehr als nur eine Metropole. Die Stadt pulsiert als kreativer Schmelztiegel, in dem Kunst, Musik und Ideen auf engstem Raum kollidieren. Genau hier haben N/UM ihre musikalische Heimat gefunden und ein Konzept entwickelt, das in der elektronischen Szene Seltenheitswert hat. Das Trio bringt die rohe Energie des Moments auf die Bühne und verzichtet dabei komplett auf vorproduzierte Tracks, feste Arrangements oder nachträgliche Bearbeitung.

Die drei Musiker stehen für kompromisslose Live-Performance auf höchstem Niveau. Jeremy Loucas ist Grammy-prämierter Engineer und Produzent, Elias Meister bringt als Gitarrist organische Klangfarben ein, während der dänische Multiinstrumentalist Emil Bovbjerg das Setup mit seiner Vielseitigkeit komplettiert. Gemeinsam haben sie sich weltweit einen Namen gemacht, mit Auftritten auf Festivals wie Mutek Montréal, Robot Heart, Movement Detroit oder dem Fusion Festival.

Mit ihrer aktuellen EP Fade The Heart bleibt das Trio seiner konsequenten Philosophie treu. Die vier Tracks entstanden in einer einzigen, durch und durch intensiven Session, live eingespielt und geprägt von hypnotischen Grooves, minimalistischen Strukturen und einer spürbaren Emotionalität. Die EP führt durch eine Klangwelt, die sich ständig verändert und entwickelt, dabei aber immer greifbar und authentisch bleibt. Für Liebhaber elektronischer Musik, die jenseits polierter Clubtracks nach echtem Ausdruck und unvorhersehbaren Momenten suchen, liefern N/UM mit Fade The Heart einen weiteren Beweis dafür, dass elektronische Musik lebendig, roh und zutiefst menschlich sein kann.