Wir reisen ein wenig in der Zeit zurück. Fluxkompensator angeschmissen und drei Dekaden zurückgespult. Irgendwann in den Neunzigern, in einem kleinen Städtchen, tief im Südosten der Ukraine.

Der junge Alex Rodin quält seine Gitarre mit wütenden und unbeholfenen Riffs. Der Rest der Schülerband, die sich regelmäßig im Jugendclub zusammenfindet, steigt wütend mit ein. Wütend, weil sie alle Außenseiter sind. Man fühlt sich deplatziert. Niemand interessiert sich für einen.



Aus Angst vor einem eintönigem Leben und kaum Chancen etwas Kreatives machen zu können, schmeißt Alex alles hin und reist 2000 Kilometer in die Mitte Deutschlands.

Im Gepäck die Gitarre, die ihm hilft, erste soziale Kontakte zu knüpfen. Auf ihr spielt er im Sommer einfach mitten in der Stadt. Kurzerhand ergeben sich dadurch Möglichkeiten in Bands zu spielen…



Er entdeckt seine Leidenschaft für elektronische Musik und Synthesizer. Und so startet er im Jahre 2017 sein Soloprojekt I Fall in Neon. Inspiriert von Bands wie Vessels, Jon Hopkins, Boards of Canada, Rival Consoles, Throwing Snow und Lorn, veröffentlicht er 2018 das erste Album namens “Avea”.

Nach einer Reihe von einigen Clubgigs folgte 2020 die EP „Breach“, was auch gleichzeitig die erste Zusammenarbeit mit dem jungen Indie-Label “Poly Unique” darstellt. Wegen der Pandemie wurde es in der Folge etwas ruhiger um das Projekt und die Arbeit fand hauptsächlich in den eigenen vier Studio-Wänden statt. Die Ausnahme bildeten einige Auftritte zwischen den Lockdowns, unter anderem als Support des Electro-Duos “pølaroit” auf einem quadrophonischen Konzert in einer neogotischen Kirche.

Nach diversen Remixes für andere Acts wird das neuste Album von “I Fall in Neon”, „Catharsis“, im Juni 2023 wieder über “Poly Unique” veröffentlicht. Als erster aufglimmender Funken des neuen Werks schickt I Fall in Neon seine Single Forsaken ins Rennen und überzeugt mit einer einfühlsam melancholischen Produktion zwischen Electronic und Melodic. Technoide Bestandteile finden ebenso Eingang wie elektronische Independent Attitüde.