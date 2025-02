Get Physical präsentiert berauschende Single „The One You Love“ von Sen Sanik

Das Berliner Label Get Physical Music wurde 2002 von M.A.N.D.Y. (Patrick Bodmer & Philipp Jung), DJ T. (Thomas Koch) und Booka Shade (Walter Merziger & Arno Kammermeier) gegründet und hat sich seitdem als feste Größe in der elektronischen Musikszene etabliert. Bekannt für seine vielfältigen und qualitativ hochwertigen House-Veröffentlichungen, wurde Get Physical 2005 vom DJ Magazine zum „Label of the Year“ gekürt. Nach wie vor droppt das Label unglaublich mitreißende Releases wie nun aktuell von Sen Sanik.



Der aus den USA stammende Künstler Sen Sanik präsentiert mit „The One You Love“ seine erste Veröffentlichung auf Get Physical Music. Seine Musik verbindet antike Klanglandschaften mit modernem Sounddesign und schafft so eine einzigartige Mischung aus melodischem Techno und House. Mit Auftritten von Burning Man bis Bali und Veröffentlichungen auf renommierten Labels wie UnderYourSkin Records hat er sich einen Namen als vielseitiger Produzent gemacht.

„Ich habe The One You Love geschrieben, um ein Gefühl der Nostalgie zu wecken, wie die Erinnerung an die erste Verliebtheit in der Mittelschule – verlegen, ein wenig hypnotisierend, aber nichtsdestotrotz berauschend!“ (Sen Sanik)

„The One You Love“ besticht durch sanft fließende Beats, schwebende Melodien und eine einfühlsame Gesangslinie, die sowohl zum Nachdenken anregt als auch zum Tanzen einlädt. Mit diesem Track festigt Sen Sanik seinen Platz in der elektronischen Musikszene und zeigt erneut sein Talent für tiefgründige und fesselnde Produktionen.

Hier geht es zu ‚The One You Love‘ von Sen Sanik auf Get Physical.