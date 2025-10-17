Fritz Kalkbrenner veröffentlicht neue Single „Save Me“ – zwischen Clubgefühl und Melancholie

Mit „Save Me“ meldet sich Fritz Kalkbrenner mit einem Track zurück, der sein musikalisches Profil auf den Punkt bringt: House mit Herz, Groove und Tiefe. Der Berliner DJ, Produzent und Sänger bleibt seiner Linie treu – und zeigt gleichzeitig, wie zeitlos emotionale Clubmusik klingen kann.

Ein warmer, rollender Beat trägt die zarten Female Vocals, die dem Stück eine fragile, zugleich kraftvolle Note verleihen. Zwischen fein gesetzten Percussions, schwebenden Flächen und subtilen Harmonien entsteht ein Klangbild, das sowohl auf dem Dancefloor funktioniert als auch beim Zuhören zu Hause nachhallt. „Save Me“ entfaltet sich langsam, mit jener Mischung aus Melancholie und Aufbruch, die längst zum Markenzeichen von Fritz Kalkbrenner geworden ist.

Seit seinem Durchbruch mit „Sky & Sand“ mit seinem Bruder Paul Kalkbrenner, der Hymne einer ganzen Generation, hat sich Fritz Kalkbrenner konsequent weiterentwickelt. Ob mit „Facing The Sun“, „Back Home“ oder jüngst „Fall Between The Cracks“ – er versteht es, elektronische Präzision mit menschlicher Wärme zu verbinden. Seine Musik bewegt sich zwischen Clubästhetik und Songwriting, zwischen Melodie und Momentum.

Nach ausverkauften Tourneen, Festivalshows in ganz Europa und dem Top-20-Album „Third Place“ (2024) markiert „Save Me“ einen weiteren Schritt in einer außergewöhnlichen Laufbahn. Es ist ein Song, der an frühere Erfolge anknüpft und zugleich die Richtung für das Kommende vorgibt – modern, emotional und unverkennbar Fritz Kalkbrenner.

Fritz Kalkbrenner – Save Me ist ab sofort auf Virgin/Universal erhältlich.



(Fritz Kalkbrenner live 2025 beim Saarpolygon | MXM Photography)