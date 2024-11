Fritz Kalkbrenner präsentiert neues mitreißendes Album „Third Place“

Fritz Kalkbrenner meldet sich mit Third Place zurück und beweist erneut, warum er längst eine Ikone der elektronischen Musikszene ist. Nach Gold- und Platin-Erfolgen und Auftritten auf den größten Festivals der Welt, präsentiert er ein Album, das die Dancefloors elektrisiert und sich zugleich in tiefere emotionale Gefilde wagt. Der Albumtitel greift das Konzept des „dritten Ortes“ auf – jener Räume, in denen Gemeinschaft und Kreativität aufeinandertreffen. Third Place bringt diese Idee zum Leben und zeigt die Kraft der Clubkultur als verbindendes Element.

Musikalisch zieht das Album alle Register: Mit einem Mix aus House, Techno, Breakbeat und Dance-Pop erschafft Fritz ein packendes Klanguniversum, das sowohl für den Moment als auch für die Ewigkeit gemacht scheint. Tracks wie Into the Night mit seinen Chicago-House-Chords und der nostalgisch-treibende The Telepath bringen den Groove, den die Szene liebt.

Auf Playing Games arbeitet Fritz mit Coach Harrison zusammen und liefert eine House-Hymne, die das Potenzial hat, Clubnächte auf der ganzen Welt zu definieren. Ein weiterer Höhepunkt ist It Ain’t Over – eine Dance-Pop-Nummer mit ohrwurmverdächtigen Hooks, die trotz Mainstream-Charme den Club-Charakter nie verliert.

Mein musikalischer Weg wurde stark von den bahnbrechenden Entwicklungen in Städten wie Chicago, New York, Detroit und später London beeinflusst. Jede dieser Städte spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung elektronischer Musikgenres wie House, Techno und Broken Beats.

Third Place ist nicht nur ein Album, sondern eine Einladung, sich im Sound zu verlieren, den Groove zu spüren und Teil von etwas Größerem zu werden. Fritz Kalkbrenner beweist hier eindrucksvoll, dass er nicht nur ein Meister der Melodien, sondern auch ein Geschichtenerzähler ist, der uns in neue Klangwelten entführt – perfekt für die internationale Clubwelt und Menschen darüber hinaus, die ihn und seine Musik schon lange zu schätzen wissen.

Seine Albumreleaseshow im Metropol in seiner Heimatstadt Berlin in einem bewusst kleinen Rahmen für die Fans war in kurzer Zeit ausverkauft, so dass man sich nun also auf seine Tour in 2025 freuen kann.

Hier geht es zum Album Third Place