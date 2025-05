Fritz Kalkbrenner droppt deepen House-Vibe mit Gänsehautgarantie

Mit seiner neuen Single Can We Find A Way schlägt Fritz Kalkbrenner das nächste Kapitel seiner musikalischen Reise auf – und bleibt dabei seinem Trademark-Sound treu: warme Harmonien, gefühlvolle Vocals und eine subtile Melancholie, die dennoch nie ins Schwermütige kippt.

Getragen von einem treibenden House-Groove, entfaltet der Track eine tief emotionale Stimmung, in der Fritz’ markante Stimme erneut im Mittelpunkt steht. Eine schwebende, weibliche Vocal-Spur fügt sich wie ein Hauch aus einer anderen Welt ein und verleiht dem Arrangement zusätzliche Tiefe und Fragilität. Can We Find A Way klingt nach nächtlichen Ausflügen, nach Sonnenaufgang im Club – oder einfach nach dem Versuch, irgendwo zwischen Nähe und Distanz einen Weg zu finden.

Nach dem bereits gefeierten Vorgänger Kick It With You zeigt sich auch diese Single als Teil eines stilistisch gereiften, international anschlussfähigen Sounds, der sich mühelos zwischen Dancefloor und introspektivem Kopfkino bewegt. House mit Herz – zeitlos, modern und zutiefst menschlich.



Dieses Video auf YouTube ansehen Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

Fritz Kalkbrenner x Kontinentego Tour 2025

20.11.2025, Köln, Carlswerk Victoria

21.11.2025, Frankfurt am Main, ZOOM

22.11.2025, Leipzig, Felsenkeller

27.11.2025, Berlin, Columbiahalle

28.11.2025, Hamburg, Georg Elser Halle

29.11.2025, Hannover, Capitol

30.11.2025, München, TonHalle München