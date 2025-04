Fritz Kalkbrenner begeistert mit frischem Sound und neuer Single ‚Kick It With You‘

Ein neues Kapitel – Kick It With You markiert einen markanten Schritt in Fritz Kalkbrenners musikalischer Evolution. Getragen von rollenden Percussions und einer elastischen, tiefgroovenden Bassline, strahlt der Track eine warme Zurückhaltung aus. Samtige Akkorde und feine vokale Texturen verweben sich zu einem hypnotischen Groove, der nie laut, aber immer eindringlich ist. Es ist ein Meisterstück in Sachen subtiler Erhebung – wo weniger mehr sagt und die Euphorie nicht aus dem Höhepunkt, sondern aus dem Puls entsteht.

Die Produktion wirkt geerdet, fließend und zutiefst menschlich. Je weiter sich der Rhythmus entfaltet, desto mehr zieht er einen in einen meditativen Zustand – in dem die Zeit langsamer vergeht und sich der Dancefloor in einen Zufluchtsort verwandelt. Musik für die Goldene Stunde der Nacht: zart und treibend zugleich, intim und doch weit ausladend.

Fritz Kalkbrenners Durchbruch kam 2008 mit Sky and Sand, einer Zusammenarbeit mit seinem Bruder Paul Kalkbrenner, die im Kultfilm Berlin Calling zu hören war und sich rasch zur Hymne einer ganzen Generation entwickelte – und die beiden Brüder schlagartig international bekannt machte.

Fritz Kalkbrenner nahm diesen Impuls auf und ging unbeirrt seinen Weg weiter. Seitdem widmet er sich mit unermüdlicher Hingabe einer ganz eigenen Spielart emotionaler elektronischer Musik, die weltweit Anklang findet. Seine Tracks verbinden tiefe Gefühlsebene mit treibenden Beats – auf dem Dancefloor genauso wirkungsvoll wie beim Kopfhörerhören auf dem Sofa.

Inzwischen reicht sein künstlerisches Vermächtnis weit über seine eigene Diskografie hinaus. Seine kreative Energie ist ungebrochen. Mit einem beeindruckenden Tourplan durch Clubs und Festivals in Deutschland und Europa sowie einem konstanten Strom an Charts-erprobten Releases bleibt er eine treibende Kraft der Szene – auch über zwei Jahrzehnte nach seinem ersten großen Erfolg.

Mit seiner neuen Single Kick It With You bringt Fritz Kalkbrenner nicht nur Körper in Bewegung – sondern auch die Stimmung zum Schwingen.