Die Festivalsaison ist im vollen Gange und von Nord bis Süd und Ost bist West feiern Freunde von Techno bis House auf sonnigen Festival Geländen zu treibenden Rhytmen. Einige Tracks, die durch die massiven Boxen knallen dürften so manchem noch für Jahre in Erinnerung bleiben. Wir haben von der Fusin bis zur Natur One unsere Ohren gespitzt und einige frische Releases der Saison für euch zusammengetragen – Festival Feeling für eure heimischen Boxen und Bluetooth-Speaker. Darunter Veröffentlichungen von Labels wie Watergate, Monaberry, Defected und Ritter Butzke und Tomorrowland Mainstage Artist Pretty Pink.

Pretty Pink – Born Digital (Deep Woods)

SeeMeNot – Borderline incl. Jamie Jones Remix (Defected Records)

Biesmans – Teamworks EP (Watergate)

Rise Of Apollon – Losing Gravity EP (Clouds Rec)

Andy’s Echo & Propellar – Monkee (3000 Grad)

Mac-Kee – Burning incl. Mathias Kaden Down The House Remix (Deep With You)

Pablo Bolivar & Sensual Physics – One and Two [Seven Villas]

Thomas Lizzara – Volare (a.life swiss)

Behind Bars – My Body EP (Suechtig)

Martin Waslewski – Switch EP (Monaberry)

Somelee – Aries (Kindisch)

Ron Flatter – Glorylooper (Ritter Butzke)