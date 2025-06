Dr. Motte & Marc van Linden präsentieren offizielle Hymne zur Rave The Planet Parade 2025

Wenn zwei Generationen elektronischer Musik aufeinandertreffen, kann Magie entstehen. Genau das passiert bei Our Future Is Now, der offiziellen Hymne zur Rave The Planet Parade 2025. Techno-Visionär Dr. Motte und der international gefeierte Produzent Marc van Linden vereinen ihre Kräfte für ein Stück Musik, das weit über den Dancefloor hinauswirkt.

Der Track lebt von treibenden Acid-Lines, pulsierenden Synths und einer unmissverständlichen Message. Dr. Mottes ruhiger, aber bestimmter Monolog verleiht dem Stück eine politische Tiefe, während van Lindens cluberprobte Produktion den Sound kompromisslos auf die großen Bühnen bringt. Gemeinsam erschaffen sie ein Klangbild, das verbindet – zwischen Alt und Neu, zwischen Utopie und Realität.

Our Future Is Now ist keine nostalgische Rückblende, sondern ein mutiger Blick nach vorn. Die Botschaft: Die Zukunft der elektronischen Musik entsteht im Hier und Jetzt – durch Zusammenhalt, Vielfalt und gelebte Kultur.

Die Rave The Planet Parade, aus der dieses Stück hervorgeht, knüpft an die historische Bedeutung der Love Parade an. Jedes Jahr ziehen Hunderttausende durch Berlin, um für Frieden, elektronische Musik und gesellschaftliche Offenheit zu tanzen. Was hier gefeiert wird, ist mehr als nur ein Festival: Es ist ein kulturelles Statement, getragen von einem klaren Ziel – Techno als UNESCO-Weltkulturerbe zu verankern und seine Werte zu schützen.

Mit dieser Hymne liefern Dr. Motte und Marc van Linden nicht nur einen Soundtrack zur Parade, sondern einen Impuls, der bleibt.