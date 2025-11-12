DJ Hell schickt neues Album ins Rennen

Mit Neoclash schlägt DJ Hell ein neues Kapitel in seiner ohnehin außergewöhnlichen Karriere auf. Das Album, digital ab 12. Dezember und als Doppel-Vinyl am 16. Januar 2026 erhältlich, versteht sich nicht als nostalgischer Rückblick, sondern als Weiterentwicklung eines Genres, das Hell maßgeblich mitgeprägt hat. Electroclash wird hier nicht zitiert, sondern neu kontextualisiert – mit zeitgenössischem Sounddesign, einer klaren ästhetischen Haltung und dem unverkennbaren Stil des Münchner Ikons.

DJ Hell zählt seit den 1980ern zu den prominentesten Stimmen der europäischen Clubkultur. Ob als Produzent, DJ, Labelbetreiber oder kultureller Vermittler – Hell bewegt sich seit jeher an den Schnittstellen von Musik, Mode und Kunst. Mit International Deejay Gigolo Records schuf er seit den 90ern eine Plattform, die Electroclash global salonfähig machte und Impulse weit über die Clubszene hinaus setzte.

Neoclash greift diese Geschichte auf, aber richtet den Blick nach vorn. Das Album verschränkt Einflüsse aus New Wave, Punk, Techno und Electro, ergänzt durch Italo-Disco-Momente, Acid-Anleihen, Detroit-Affinitäten und avantgardistische Pop-Elemente. Statt sich auf einen retrospektiven Sound zu verlassen, entwirft Hell eine moderne, kantige Version dessen, was Electroclash im Jahr 2026 sein kann – sinnlich, roh, glamourös und zugleich intellektuell aufgeladen.

Die Produktion folgt einem klaren künstlerischen Ansatz: Musik als Spiegel, als Kommentar und als Versuchsanordnung. Hells lange Zusammenarbeit mit Künstlern wie Wolfgang Tillmans oder Modedesigner Rick Owens lässt sich hier subtil nachverfolgen – im ästhetischen Selbstverständnis der Platte, die gleichermaßen Club, Kunst und Mode streift.

Mit Neoclash meldet sich DJ Hell als stilprägender Visionär zurück, der zeigt, dass elektronische Musik immer dann am stärksten ist, wenn sie sich neu erfindet – ohne ihre Wurzeln zu verleugnen.

Album Facts:

Artist: DJ Hell – Neoclash

VÖ: 12.12.25 Digital / 16.01.26 CD + 2LP

Label: International Deejay Gigolo Records

Formate: Digital, CD, 2LP

