DJ Abyss blickt mit neuer Single „In My Mind“ auf 30 Jahre elektronische Musik zurück

DJ Abyss meldet sich mit seiner neuen Single „In My Mind“ zurück, die bereits via Grooves Land verfügbar ist und auch noch in weiteren Club Edits erscheint.

„In My Mind“ ist ein ganz besonderer Track für das Berliner Techno-Urgestein und das spürt und hört man in jedem einzelnen Beat von DJ Abyss‘ neuer Single. Sie dürfte 2024 und noch lange darüber hinaus bei vielen im Ohr hängen bleiben. „In My Mind“ ist ein bedachtes Werk und würdigt eine beeindruckende, drei Jahrzehnte lange Karriere – mit kreativen Pausen – in der Szene.

DJ Abyss gilt als einer der bedeutenden Acts der deutschen elektronischen Musikszene. Wie könnte man eine lebenslange Leidenschaft für gute Musik und gute Vibes besser würdigen? In diesem Rückblick auf 30 Jahre als Produzent und Musiker trifft DJ Abyss mit „In My Mind“ einen gefühlvollen Ton. Mit hauchzarten Vocals, dichten Synth-Layern und einer sanften, vorsichtig treibenden Bassline weckt er nostalgische Erinnerungen.

Mit „In My Mind“ nimmt DJ Abyss seine Fans mit auf eine Reise durch ein Leben in der Berliner Techno-Szene über die Jahre hinweg. Er fängt gekonnt das Gefühl der Melancholie längst vergangener Zeiten ein und die wunderbaren Erinnerungen, die wir an sie haben. „In My Mind“ ist eine perfekte Hommage an die unvergesslichen Momente, die sich tief in die Seele gebrannt haben, und an das Glück, eine so prägende Zeit des Berliner Technos hautnah miterlebt zu haben. Und „In My Mind“ is ein Dankeschön an all die Fans, die DJ Abyss über die Jahre hinweg unterstützt haben. Erst kürzlich erhielt der Künstler für seine 100.000 Subscriber auf YouTube eine Auszeichnung.



Folgt Abyss‘ Socials:

Instagram | Spofity | Soundcloud | Youtube

[Foto: Marie Staggat]