Die besten neuen Releases aus Techno, House, Progressive und Melodic

Frische neue Releases von Techno bis House – eine Auswahl, die zeigt, wie vielfältig und pulsierend elektronische Musik gerade klingt. Woche für Woche entstehen Tracks, die Grenzen verschieben, vertraute Muster neu denken oder einfach nur diesen einen Moment auf dem Dancefloor perfektionieren. In dieser Rubrik sammeln wir die spannendsten Neuerscheinungen: mal rau und treibend, mal warm und melodisch, immer aber mit einer klaren Handschrift und einem Gefühl für das Jetzt. Egal ob peaktime-tauglicher Rave Techno, sorgfältig komponierter Melodic House oder organische Grooves für die frühen Morgenstunden – hier findest du die Releases, die in der Szene gerade den Takt angeben.

Oliver Koletzki – Der Mückenschwarm (Andhim 20yrs SVT Remix)

D-Nox, Elan Myles – Shadows [Songuara]

Coyu – Aguanta (Original Mix) (Suara)

Vibra – Fer Fox (TREGAMBE)

HOVR – Clouds (Flow Music)

Mario Bazouri, Shahin Shantiaei – Home Amor EP (Pipe & Pochet)

Mark Reeve – Give It Back Terminal M Records