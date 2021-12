Die erste Auskopplung aus Deorbiting’s für 2022 angekündigtem Longplayer „Space House“ ist die Single „Serenity“ mit HRRSN am Mikrophon. Begleitet wird die Single von einem weiteren Track als auch einen sehr eingängigen Tal Fussmann Remix. Serenity selbst verbindet das wunderbar weiche Timbre des Sängers HRRSN mit raffinierten elektroakustischen Arrangements und einer maßgeschneiderten Rhythmuskonstruktion.

Gefühlvoll entführt uns das Trio Deorbiting in einen geräumigen Klangkokon, in dem sich Pop-geprägte Wehmut mit einem Hauch von meditationsfreundlichem Eskapismus vermischt.

Tal Fussmans Überarbeitung tauscht die Linearität des Originals gegen polyrhythmische Ambivalenz ein, ohne es seines Schwungs und seiner gedämpften Wildheit zu berauben, und führt uns in ein Reich der symbiotischen Zugehörigkeit und eindringlichen Hoffnung, wie eine Ode an die Vergänglichkeit der Dinge und ein gefühlvoller Schrei der Liebe, an den man sich in den härtesten Zeiten klammern kann.

Parallel zum Singlerelease veröffentlichen Deorbiting auch ihr Live Musikvideo, welches an die Qualität der Single perfekt anknüpft und einen Ausblick auf das noch Kommende gibt. Deorbiting darf jetzt schon als neuer Komet am Himmelsezelt aus dem Hause Stil vor Talent gesehen werden.

Deorbiting – Serenity EP erscheint auf Stil vor Talent.

