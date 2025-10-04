Dear Tom liefern frischen Sound aus München

Fünf Jahre nach ihrer letzten EP melden sich Dear Tom aus München mit neuem Material zurück – und klingen dabei so lebendig wie nie zuvor. Mit „Hold On“, der ersten Single aus der kommenden EP III, öffnet das Trio ein neues Kapitel ihres Sounds: näher am Dancefloor, aber ohne die emotionale Tiefe zu verlieren, die ihre Musik von Anfang an geprägt hat.

Aufgenommen über mehrere Jahre – mal im Wohnzimmer, mal in der Tiefgarage – trägt III die Handschrift einer Band, die sich Zeit nimmt. Zeit, um Klangräume zu formen, um Melodien atmen zu lassen, um sich als Freunde und Musiker weiterzuentwickeln. „Hold On“ verkörpert genau diese Balance: Ein tiefer Subbass und eine markante Kick bilden das Fundament, darüber schweben filigrane Drums, die sich ständig bewegen, aber nie drängen.

Im Zentrum steht ein kurzer, fast intimer Moment: ein eingängiges Vocal-Sample, das sich über verspielte Synths legt, bevor sich der Track wieder öffnet – in ein schimmerndes Meer aus Arpeggiatoren, das klingt, als würde die Nacht langsam dem ersten Licht weichen.

Dear Tom beweisen mit „Hold On“, dass Clubmusik nicht laut sein muss, um zu berühren. Es ist Musik für die Zwischenräume und ebenfalls für den Moment, wenn man im Club kurz innehält, die Augen schließt und einfach nur da ist.

