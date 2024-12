Damiano von Erckert debütiert auf Cocoon

Längst überfällig und doch genau zur richtigen Zeit: Damiano von Erckert gibt mit seiner Debüt-Single auf Cocoon Recordings einen äußerst gelungenen Einstand und liefert spätsommerliche Vibes, die das Warten mehr als wert waren. Damians wunderbare Energie durchdringt diese EP und vereint seine soulful Präsenz mit seinem unverkennbaren House-Sound.

„Steam (Staub Mix)“ hebt die Stimmung schon ab dem ersten Takt. Die sommerlichen Rhodes-Piano-Harmonien zaubern ein Lächeln ins Gesicht, während der Track gleichzeitig eine melancholische Tiefe bewahrt. Gekonnte Nuancierungen verleihen dem Break eine jazzige Note, und genau diese Reibung macht den Song so besonders. Von Erckert beweist sein feines Gespür für ein verspieltes Arrangement, das die Tanzflächen füllen und die Arme der Crowd gen Himmel recken lässt.

Der zweite Track „Das Was Not Around“ ist ein Paradebeispiel für puristischen House, in dem Einfachheit und tiefe Emotionen eine perfekte Symbiose eingehen. Wirbelnde Synth-Pads entfalten eine traumhafte Atmosphäre und ziehen den Zuhörer in ihren Bann. Trotz des nachdenklichen Titels schwingt eine unterschwellige Hoffnung mit, als würde das Licht durch die Schatten hindurchbrechen. Damianos Ansatz lässt jedes einzelne Element atmen und zur Geltung kommen, wodurch die tiefen Grooves und sphärischen Klänge sowohl intim als auch weitläufig wirken. Eine reflektierende Reise, die von stiller, bleibender Optimismus getragen wird.

„Roh“ verkörpert das Wesen des reduzierten Chicago-Drummings und trifft mit seinem rohen, aufs Wesentliche reduzierten Rhythmus punktgenau ins Mark. Auf diesem Fundament entsteht eine Komposition, die zeitlos klingt und eine beeindruckende Erhabenheit ausstrahlt. Sie erinnert an die großartigen Hymnen legendärer französischer Künstler und entfaltet mit ihrem Aufbau ein Gefühl von Würde und Nostalgie. Von Erckert verknüpft gekonnt klassische House-Einflüsse mit modernem Esprit und schafft damit eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – ein Track, der die Wurzeln ehrt und gleichzeitig neue Grenzen auslotet.

Mit „Fantazia 93“ taucht Damiano in die unverwechselbare House-Ästhetik der 90er Jahre ein und transportiert den Geist dieser unvergesslichen Ära mit beeindruckender Authentizität. Seine charakteristischen Sound-Elemente stehen dabei im Zentrum und verleihen dem Track eine Frische, die dennoch vertraut klingt. Der Song versprüht ein echtes Ibiza-Afterhour-Gefühl und fühlt sich an wie ein sonnendurchfluteter Tag, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Ein Stück, das wie wärmende Sonnenstrahlen die Sinne umhüllt und seine positive Energie noch lange nach dem letzten Takt nachwirken lässt.

Mit dieser EP präsentiert Damiano von Erckert eine vielseitige und doch kohärente Reise, die seine Klasse als Produzent unterstreicht und die Herzen der House-Liebhaber höher schlagen lässt.