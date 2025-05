Andreas Henneberg & Beth Lydi feiern 100 Releases auf SNOE

Ein Meilenstein, wie er im Buche steht: Mit der Veröffentlichung von Pura Vida feiern Beth Lydi und Andreas Henneberg nicht nur eine neue gemeinsame Single, sondern zugleich das 100. Release ihres Labels SNOE. Seit der Gründung steht das Berliner Imprint für kraftvollen House, technoide Energie und Tracks mit Wiedererkennungswert – handgemacht, leidenschaftlich und mit klarem künstlerischem Kompass.

Pura Vida ist der perfekte Soundtrack für dieses Jubiläum: Entstanden während eines gemeinsamen Festivalgigs in Costa Rica, bringt der Track die entspannte Lebensfreude des Landes direkt in den Club. Mit an Bord ist der lokale Sänger A. Castro Ulloa, dessen markante Vocals sich nahtlos in die hypnotischen Grooves und rollenden Rhythmen der Produktion einfügen. Was als spontane Begegnung begann, wurde zu einer musikalischen Freundschaft – und zu einem Track, der pure Energie und positive Vibes ausstrahlt.

100 Mal Liebe zum Detail: SNOE feiert Jubiläum mit „Pura Vida“ von Beth Lydi & Andreas Henneberg

Für das Label ist Pura Vida mehr als nur ein Release: Es ist ein Statement. 100 Katalognummern lang hat SNOE gezeigt, dass House und Techno weit mehr sein können als funktionale Clubmusik. Es geht um Emotionen, um Geschichten und um die Community, die sich um diese Sounds versammelt. Mit ihrem Jubiläumstrack unterstreichen Beth Lydi und Andreas Henneberg genau das – und liefern obendrein einen Floorfiller mit Herz. Pura Vida eben!