Anahit Vardanyans „Avyun EP“ ist ein fesselnder Mix aus Tradition und Moderne

Anahit Vardanyan überzeugt mit ihrer neuesten EP „Avyun EP“, die beim jungen Label des legendären Produzenten Hannes Bieger Elektrons erscheint. Die EP ist Anahits Debüt auf dem Label. Bekannt ist sie für ihre einzigartige Mischung aus traditionellen armenischen Instrumenten und harter, treibender elektronischer Musik. Der Titeltrack „Avyun“ erscheint am 31. Mai und ist ein vielversprechender Teaser für die 2-Track EP.

Anahit, ihres Zeichens Produzentin und Live-Performerin mit klassischem Musikhintergrund, verbindet in dieser EP ihre armenische Herkunft mit ihren Club-Erfahrungen in Hamburgs Nightlife. „Avyun“ kombiniert die traditionellen armenischen Instrumente Duduk und Dhol mit modernen Synthesizern und pulsierenden Basslines und kreiert so eine lebendige, pulsierende Atmosphäre. Anahit beschreibt „Avyun“ als „a celebration of the eternal bond between a people and their homeland.“

Nach „Avyun“ erscheint dann am 14. Juni die zweite Single „Haratev“ (armenisch: Ewigkeit). Der Track besticht durch einen treibenden Rhythmus und ein Klavierintro, das in eine hypnotisierende Melodie mündet, die an Trauer erinnert, diese aber mit einem starken Hoffnungsgefühl konfrontiert, was „Haratev“ zu einem starken Nachfolger-Track macht. Anahit erklärt, es sei „a reminder that even in chaos, there exists a light guiding us towards hope and resilience.“

Anahits ganz persönliche Note ist sowohl in der Single „Avyun“ als auch in der Fortsetzung zu spüren. Sogar das Artwork für die Veröffentlichung stammt von ihr, wobei jeder Track visuell durch Gemälden dargestellt wird, was „Avyun EP“ zu einer multisensorischen Progressive Experience macht, die Anahits herausragende Mischung aus Tradition und Innovation widerspiegelt. Ein großartiges Release für alle Sinne – berauschend schön.

(Fotos: AK Berlin Photo)