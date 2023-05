So langsam macht sich der Frühling breit und man darf sich auf die Festivalsaison freuen. Um die Wartezeit zu verkürzen hat sich die Partysan Redaktion in die Tiefen des Meeres an Releases gestürzt und neue Perlen an Land gezogen.

Darunter Produktionen und Remixes von bekannten Acts wie Anja Schneider, Pretty Pink, Green Velvet, Adam Port, Monolink und Adam Beyer und Künstlern als auch aufstrebenden Newcomern auf Labels wie Terminal M, Moon Harbour und Diynamic.

Techno, House, Melodic Techno und Progressive finden ebnso Eingang in unsere List wie auch Ambient, Lounge und Organic House. Jetzt aber Headphones auf oder Speaker auf Anschlag drehen und genießen.

Pretty Pink – Born Digital (Deep Woods)

Diynamic Music Splonie – Louie V Bag EP

Joyhauser – LIBERTY (Terminal M)

Anja Schneider – The Good, the Bad & the Acid EP (Sous Music)

DJ Abyss – Hadrium (Grooves.Land)



Dieses Video auf YouTube ansehen Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

Adam Beyer & Green Velvet – Simulator – (Drumcode)

Various Artists – Orbiter VII (Moon Harbour)

Adam Port & Monolink – Point Of No Return (Afertlife)

DUMMY SPLASH – PLANETATION (Lump Records)

Mascha – Feel Loved (Whitelabel)