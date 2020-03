In den vergangenen zwanzig Jahren hat das Hamburger Elektronik-House-Trio „SONO“ sieben Alben veröffentlicht und die ganze Welt bespielt. Das wird jetzt mit einer großen Jubiläumstour im März und April gefeiert.

Obwohl die drei Musiker von SONO jede Menge Alben und Singles auf großen Labels wie Kontor, Code Blue und ihrem eigenen Sono Music-Imprint veröffentlicht haben, landet man doch immer wieder beim großen Hit „Keep Control“. Damit ging im Jahr 2000 alles los und damit wurde der Einstieg in die Karriere geebnet. Dass SONO aber noch viel mehr zu bieten haben, zeigen die Hamburger jetzt mit einem Best-of-Album mit dem sie im März und April auch auf große Tour gehen. An zehn Wochenenden führt sie die Tour durch Bielefeld, Rüsselsheim, München, Berlin und viele andere Städte und zum runden Geburtstag gibt es auch ein Remix-Paket zu „Keep Control“. Die kompletten Tourdates checkt ihr am besten direkt auf der SONO-Homepage und den ersten der „Keep Control“- Remixe haben wir hier für euch verlinkt! Happy Birthday!

