In den Frühling 2021 mit Dessous und „We Like The Deep“

Im Frühlinge 2021 bleibt uns vorerst nichts anderes übrig, als zuhause auf dem Balkon oder in kleiner Runde im Stadtpark zu tanzen. Bis die großen Partys zurück sind, begleitet uns die neue Compilation „We Like The Deep Vol. 2“ von Dessous Recordings durchs Frühjahr.

Mit seinem Label „Dessous Recordings“ setzt sich Steve Bug seit mehr als 20 Jahren unermüdlich für den deepen Housegenuss ein. Die Vinyl-Singles steuern mittlerweile auf Katalognummer 140 zu und schon immer begleiten das Label themenbezogene Compilations. Die „Best Kept‘ Secrets“ sind unter Plattensammlern legendär und jetzt gibt es die zweite Ausgabe der digitalen „We Like The Deep“-Compilation.

Dessous steht für zeitlose Houseklänge

Ob das Zusammenstellen von bereits veröffentlichten Tracks auf einer Labelcompilation im Spotify-Zeitalter noch Sinn macht? Na klar, gerade jetzt! Die Flut an neuen Veröffentlichungen ist größer denn je und da braucht es Künstler und Labelmacher, die für uns vorselektieren, damit wir in dieser Flut nicht untergehen. Steve Bug und sein Dessous Recordings-Team haben 11 Tracks aus ihrem Labelkatalog auf die neue „We Like The Deep Vol. 2“-Compilation gepackt und die Namen der Producer verraten schon, dass hier deepe Qualität am Start ist.

Die Compilation ist ein schöner Begleiter durch den Frühling, die mit ganz frischen Tracks und einigen Classics das Genre Deephouse in seiner reinsten Form repräsentiert. Chocky aus England wird zum Beispiel noch als einer der Geheimtipps unter den aufstrebenden Producern gehandelt, Acts wie Phonique gehören hingegen seit Jahren zu den Aushängeschildern von Dessous Recordings. Eine schöne Rundumschau, was House 2021 so zu bieten hat.