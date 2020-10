Auch wenn die Clubs weiterhin nicht in gewohntem Umfang aufmachen können, gibt es viel neue Musik. Hier eine Selection von spannenden Technotracks, die den Übergang vom Sommer in den Winter ebnen.

Die warmen guten Vibes sind noch zu spüren, aber so langsam kommt wieder mehr Druck und Darkness in die Musik. Die Releases passen sich eben den äußeren Gegebenheiten an und im Oktober kommt auch der deepe Technosound wieder zurück. Um ein bisschen Licht ins Dunkel des Releasedschungels zu bringen, gibt es hier ein paar ausgewählte Technotracks für die kommenden herbstlichen Wochen:

Der Übergang vom Sommer zum Technoherbst ist perfekt im Remix zu „Love Dose“ von Tim Engelhardt zu hören. Der Track von Argy wurde im Sommer 2005 auf Poker Flat veröffentlicht und war damals einer der Acidhouse-Knaller der Open Air-Saison. Tim Engelhardt nimmt den Acidflavour ein wenig raus, packt dafür eine Ladung rollender Beats rein und zieht auch das Tempo ein bisschen an. Hier schonmal ein Ausschnitt vom Remix, der Ende Oktober 2020 releast wird:

Argy schafft also die Transition von Acidhouse zu Techhouse und Dominik Saltevski tut das gleiche zwischen Trance und Techno. Der Track „Closer“ von Shadym wird mit weiblichen Vocals versehen, die ihm ein ziemliches Tranceflavour verpassen, durch die straigthen Bässe klingt er aber voll nach Techno. Dominik Saltevski startet gerade als Producer erst richtig rein ins Technogeschäft, die Streamzahlen auf den verschiedenen Plattformen gehen aber alle schon locker in den 5-stelligen Bereich, was ihm einen vielversprechenden Start bereitet hat.

Lorenz Audio versteckt ist uns leider nicht bekannt, wenn ihr Infos habt, dann gerne in die Kommentare hier unter den Artikel posten! Während es bei den oberen beiden Releases noch um die Gratwanderung und die Brücke zwischen zwei Styles ging, steht das bei Lorenz Audio auf Clone Basement Series außer Frage. Hier gibt es zwei Technotracks, die einen einfach mit schönen Acidlines ins Eck knallen. Auf Vinyl gibt es das Release schon ein paar Monate, pünktlich zum Technoherbst ist es jetzt auch digital verfügbar. Wer oder was sich hinterversteckt ist uns leider nicht bekannt, wenn ihr Infos habt, dann gerne in die Kommentare hier unter den Artikel posten!

Diese Technotracks mal als Einstieg in den Oktober, es kommen im Herbst 2020 noch ein paar dazu in diesem Artikel!