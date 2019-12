Techno Queen „Fernanda Martins“ in atemberaubender Location

Nicht erst seit Cercle und Boiler Room gibt es immer wieder außergewöhnliche Live Sets an eindrucksvollen Locations. Das weltweit berühmte Kunstmuseum Museo Nacional in Santiago de Chile ist im „Palacio de Bellas Artes“ untergebracht, der im Rahmen der Hundertjahrfeierlichkeiten Chiles im Jahr 1910 erbaut wurde. Das Museum selbst verfügt über eine außergewöhnliche Sammlung chilenischer Kunst. In diesem Jahr nun kam erstmals auch noch eine kräftige Portion Techno hinzu.

Keine geringere als Techno Queen Fernanda Martins wurde eingeladen, um ein treibendes Set vor feiernder Crowd zu präsentieren. Von beat.TV wurde der live aufgenommene Mix als einer der herausragenden Sessions neben drei weiteren, wie von Ben Klock auf der chinesischen Mauer, in diesem Jahr gekürt. Die Kombination aus historischem Gebäude und dem unerbittlichen Technostyle der ursprünglich aus Brasilien stammenden DJane ist aber auch wirklich atemberaubend. Stillstehen ist hier einfach nicht möglich.

Fernanda Martins selbst gilt als eine der wichtigsten Ikonen im Techno weltweit und führt gemeinsam mit Lucas Freire unter anderem das Label Devotion Records, dass in 2019 neben Ostgut und Get Physcial zu den meist gecharteten Labels auf Resident Advisor gewählt wurde. Sie spielt regelmäßig rund um den Globus und vereint sowohl härtere Stilrichtungen des Techno mit straitghen Styles.

