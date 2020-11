Für alle Karnevalisten war der 11.11.2020 ein rabenschwarzer Tag. Für alle Housefans ein Grund zur großen Freude. Steve Bug, Chef und Gründer von Poker Flat Recordings, hat ein neues Album veröffentlicht!

Als Steve Bug 1998 sein Leben Poker Flat ins Leben gerufen hat, war der minimale, deepe Housesound eine Revolution in der deutschen Clubwelt. Mehr als 20 Jahre später hat sich am Sound gar nicht so viel geändert, er klingt aber trotzdem fresh und innovativ. Never change a running system könne man da sagen.

Steve Bug und sein Housesound im Jahr 2020

Die Produktionen und das Schaffen von Steve Bug sind einzigartig und speziell, trotzdem dürfen beim neuen Album „Never Ending Winding Roads“ ein paar Vergleiche zu anderen großen Acts gezogen werden. Der Opener vom Album „Ludic Loops“ klingt wie eine Hommage an „Decompression“ von Mathew Jonson aus dem Jahr 2005, weiter geht es mit „A Conscious Machine“, das wie eine Reprise eines frühen Anthony Rother Werks anmutet und bei „The Clock is Ticking“ fühlt man sich an den jungen Plastikman erinnert.

Diese Vergleiche sollen keinesfalls sagen, dass man den Sound schon oft genug gehört hat, sie sollen vielmehr zeigen, mit welcher Genialität Steve Bug die Wurzeln der Housemusik ins Jahr 2020 befördert! Auf „Never Ending Winding Roads“ präsentiert Steve Bug 11 Tracks, die einen einmal in den gesamten Housekosmos mitnehmen. Es gibt langsame Deephouse-Nummern, die Beats werden ab und an gebrochen und dann flippt wieder eine Acidline durch die Luft. Auf seinem Instagramkanal schreibt Steve Bug „I hope that people will enjoy listening to it in one piece as much as I do.“ und genau das ist auch die PARTYSAN-Empfehlung: nehmt euch eine Stunde Zeit und genießt das neue Album!

Steve Bug und die musikalischen Backflashs

Wer die oben erwähnten Songvergleiche nicht alle parat hat, bekommt sie hier als kleine YouTube-Übersicht. Also gerne das neue Album „Never Ending Winding Roads“ von Steve Bug anhören und nebenher ein bisschen in die vergangenen zwanzig Jahre der elektronischen Musik reisen.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.