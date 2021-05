Rave the Planet Videopremiere: Frankyeffe – Warriors Of The Night

Frankyeffes Label Riot Recordings, Rave The Planet und Dr. Motte sind zurück mit der dritten Ausgabe ihrer „Rave The Planet – Supporter Series.“ Rave The Planet ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Berlin, die sich der Kunst und Kultur der elektronischen Musik widmet.

Ihre Hauptziele sind es, den Geist der Berliner Loveparade mit einer neuen, großen Technoparade im Jahr 2022 wieder aufleben zu lassen und die elektronische Musikkultur als immaterielles Kulturerbe der UNESCO zu schützen.

Die Supporters Series von Riot Recordings vereint nun elektronische Musikkultur aus der ganzen Welt und bietet Musik von Künstlern, deren Ethos mit dem von Rave The Planet übereinstimmt.

Frisch am Release-Start ist nun die Supporter Series Vol. 003, welche mit drei Solotracks von der Legende DJ Rush aus Chicago, dem deutschen Jam El Mar und dem Riot Recordings-Labelchef Frankyeffe begeistert. Purer Techno vom Feinsten!

Hier das Release auf Spotify hören & hier für Rave the Planet spenden.

Videopremiere „Frankyeffe – „Warriors Of The Night“ / RAVE THE PLANET – Supporter Series Vol. 003“