Mit warmen Grooves, fluffigen Beats und sonnigen Tracks starten wir in den Sommer 2019. Hier sind einige schöne Nummern, die uns als Promos erreicht haben und in den kommenden Wochen das Licht der Dancefloor-Welt erblicken werden.

Die Zahl der neuen Releases ist groß und man muss sich einige Zeit nehmen, um die Flut an Musik zu überblicken, die jeden Tag per Mail, über Spotify und Soundcloud reinkommt. Für euch nehmen wir uns diese Zeit natürlich sehr gerne und haben die Promos gescannt, die gerade so durchs Netz schwirren. Gerade jetzt wo der Sommer vor der Tür steht, versuchen viel Produzenten mit ihren Nummern auf den Festivals zu landen, um einem großen Publikum vorgespielt zu werden. Zehn der frisch – oder noch nicht – veröffentlichten Tracks haben von uns das Prädikat „sommertauglich“ bekommen und sind in unseren Summer Vibes Mix 2019 gerutscht.

PARTYSAN Sommer Mix 2019

Die Auswahl für den Sommer Mix ist nicht leicht gefallen, da uns in den vergangenen Wochen wieder Musik aus aller Welt erreicht hat, die das Potential hat, den Sommer 2019 musikalisch schön zu machen. Irgendwie mussten wir uns aber auf zehn Stücke festlegen und das sind sie:

1. Artist: Basti Grub // Track: // Label: Höhenregler

2. Artist: Wild Dark // Track: The Slide // Label: Do Not Sit On The Furniture Recordings

3. Artist: Roman Blum // Track: Menekeita (Debal Sommer Remix) // Label: Bunte Kuh

4. Artist: Harry Romero // Track: Afro Horn // Label: Rebellion

5. Artist: International Anything // Track: Running // Label: Cocoon Recordings

6. Artist: INTO YOU // Track: Fernando // Label: Echoe

7. Artist: Gab Rhome, Mark Alow // Track: Microbioma (Esteble Remix) // Label: Bar25

8. Artist: Namito // Track: Stone Flowers // Label: Sol Selectas

9. Artist: Ezikiel // Track: Selassie // Label: Celesta Recordings

10. Artist: Aprapta // Track: Trippin // Label: Aprapta Music