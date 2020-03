Die Zahlen von Klanglos sprechen für sich: Mehr als 4 Mio. Streams bei Spotify im vergangenen Jahr, mehr als 3 Millionen Views bei YouTube auf seinen erfolgreichsten Track „Hard Times“ und bei Facebook geht es auch auf die 50.000 Follower zu. Obwohl Klanglos zu den absoluten Durchstartern der vergangenen Monate (und fast Jahre) gehört, haben wir hier auf der Seite noch nicht über ihn berichtet. Wird also Zeit für ein kleines Interview und eine persönliche Vorstellung:

Als geborener Mannheimer und Kind der 90er durfte ich schon recht früh in die Welt der elektronischen Musik eintauchen. Seit über 10 Jahren bin ich nun als Produzent und DJ tätig. Angefangen hat alles mit dem Produzieren. Bevor es also in die Clubs ging, versuchte ich mich schon an eigenen Musikstücken. Das Auflegen habe ich tatsächlich erst ein wenig später für mich entdeckt. Früher spielte ich noch in diversen kleinen Radioshows und auf Geburtstagen, bis ich den ersten Auftritt auf einer eigenen Veranstaltung im Club hatte. So hat sich das Ganze mit den Jahren entwickelt und die eigenen Produktionen haben mir an dieser Stelle gut in die Karten gespielt, denn diese sind ausschlaggebend für mich gewesen, um an mehr Reichweite und Hörerschaft zu kommen. Meinen Sound beschreibe ich als treibenden, atmosphärischen Techno mit melodischen Elementen. Ich lege zudem viel Wert darauf, dass die Musik, die ich mache, eine eigene Geschichte erzählt und Emotionen in einem weckt.