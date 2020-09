Größer könnten die Unterschiede kaum sein. Klassische Pianostücke mit 90 BPM und treibende Clubtracks mit 124 BPM. Cedric Scheibel liebt beide Klangwelten und startet gerade als Pianist und Producer durch.

Für Cedric Scheibel gibt es keine musikalischen Grenzen. In unserer Rubrik „Neuvorstellung“ präsentieren wir euch den jungen Pianisten, Produzenten und Liveact Cedric Scheibel aus Tübingen, der mit seinen Produktionen und einem neuen Liveprojekt seit einigen Monaten freshe Klangwelten schafft.

Klassik und Techno aus einer Hand

Wie so viele Musiker hat Cedric Scheibel die ersten Instrumentalerfahrungen am Klavier gesammelt. Dieses Instrument spielt (neben der Producingsoftware) auch immer noch die zentrale Rolle in seinem Setup und verbindet jetzt die Arbeit als klassischer Pianist und Producer für House- und Technosounds. Im Sommer 2018 hat Cedric den ersten elektronischen Track veröffentlicht, Ende 2019 gab es dann ein eigenes Klassikalbum mit dem Namen „Klangfantasien„ und im Jahr 2020 kamen weitere Veröffentlichungen. Das zweigleisige Modell als Produzent fährt er auch bei seinen Gigs und spielt einerseits als klassischer Pianist und ist nachts als Club-DJ unterwegs. Und jetzt geht Cedric Scheibel den nächsten Schritt und bringt das Klavierspiel mit den elektronischen Sounds zusammen. In einem neuen Video präsentiert Cedric Scheibel seinen Remix von Ludovico Einaudis „In un‘altra vita“ als Hybrid aus Ableton Liveset und Piano.

