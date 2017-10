Ein Line Up wie auf einem kleinen Housefestival. Das gibt’s auf dem neuesten Release von Muna Musik mit Tobi Neumann und Steve Bug.

Wer unsere beiden Favourites auf dem neuesten Muna Release sind haben wir gedroppt: Tobi Neumann und Steve Bug. Wir wollen den 4-Tracker aber gar nicht auf die beiden deutschen Houselegenden beschränken, sondern freuen uns viel mehr, dass mit Magit Cacoon und Jacob Korn auch zwei aufstrebende Technoacts mit an Bord sind.

Vor allem der Track „Mindfulness“ von Jacob Korn, den es hier zum anhören gibt, hat jede Menge Potential in vielen DJ-Bags zu landen. Die Nummer geht mit Drive nach vorne und wird dominiert von einer tollen Basslinemelodie, die für kollektives Hands Up in den Clubs sorgen wird. Hört sich ganz schön nach Big Room an, ist aber wieder sehr filigran produziert, was man von Jacob Korn zum Beispiel von der letzten Cocoon Compilation schon gewohnt ist! Die Muna Musik 006 ist rundum gelungen und zu kaufen gibt es das schöne Teil natürlich direkt auf der Muna-Seite.