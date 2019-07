Matchy – Katzensprung in die Beatport Charts

Nachdem Matchy sich vor geraumer Zeit auf Solopfade begeben hat, ist es nicht etwa ruhiger um ihn geworden, sondern ganz im Gegenteil eher bunter und lauter. Mit seinen Veröffentlichungen auf Oliver Koletzki’s Stil vor Talent oder auch auf 3000Grad hat sich Matchy eine große Fangemeinde auch außerhalb der Republik aufgebaut.

Auf dem Berliner Musiklabel Katermukke, welches 2011 vom Berliner DJ und Produzenten Dirty Doering gegründet wurde, hat Matchy bis dato wie kaum ein zweiter released. Kein Wunder also, dass er auf der aktuellen Katermukke EP zu hören ist.

Zwei herrlich treibende Tracks hat Matchy in seiner neuen Wahlheimat Berlin im Studio produziert. Melodischer Techno mit warmen Melodie-Parts und dark angehauchten Synths. Schon kurz nach Veröffentlichung schoss sein Track Irreversible in die Beatport Top 10 Charts.

Im Sommer ist Matchy nun auf Festival Tour und daher auf Events wie dem Wilde Möhre, Sonne Mond Sterne sowie Katzensprung Festival zu sehen. Wer sich von seinen Skills hinter den Decks einen Eindruck verschaffen möchte, gönnt sich also eines der kommenden Festivalwochenenden oder hört in der Zwischenzeit eine seiner aktuellen Mixsessions. Darunter auch ein Set von seiner letzten Tour durch Kolumbien, aufgenommen im legendären „Baum“ Club in Bogota.