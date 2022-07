Die neue Single von einem der heiß gehandelten französischen Hoffnungen der europäischen Melodic Techno-Szene ist am Start. „Out of Time“ ist ein melodischer Techno-Track mit leicht-luftigem Gesang, schnurrender Bassline, dynamischen Percussions, druckvollen und meldoischen Techno-Synths sowie dezenten analogen Akkorden.

„Out of time: Ich habe die Stimme während meiner Studio-Live-Session aufgenommen, als es draußen regnete. Die Bedeutung des Textes ist ein Geheimnis, irgendwo zwischen Weltraum und einer dunklen Liebesgeschichte. Bin ich aus der Zeit gefallen?“

Der letzte Remix von GONE für Bottler „Tacoma“ (Label Infiné Records) wurde von Hernan Cattàneo für sein DJ-Set beim Festival A380 von CERCLE und auch beim berühmten Piknic Festival in Montreal ausgewählt. Und auch seine Sources EP landete in so manch internationaler DJ Tasche.

Der neue Streich „Out of Time“ bewegt sich nun in noch höherer Sphäre und beleuchtet die Möglichkeiten eines zukunftsweisenden Melodic Techno Tracks, der die Grenzen zu elektronischem Pop ebenso aufweicht wie sich an technoiden Strukturen bedient. GONE hat zweifelsfrei einen imposanten Melodic Techno Monolithen in die internationale Dance Szene gerammt und dürfte damit für manch Aufmerksamkeit und schweißtreibende Clubnächte sorgen.