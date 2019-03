Das Karussell auf Ibiza dreht sich wieder. Welches Event wird in welcher Location stattfinden? Welche Acts spielen bei welchen Partys? Wir haben eine erste Übersicht.

Jedes Jahr fangen in den ersten Monaten die Spekulationen an. Welche Eventmarke wird sich in diesem Sommer in welcher Form auf Ibiza aufstellen? Bei wem bleibt alles beim Alten, wer verändert sich, wer ist neu dabei? Mittlerweile scheinen einige Deals festzustehen und die ersten Infos sind da.

Pacha, Amnesia, Ushuaia, Hï

Die größten Veränderungen im Programm liefert im Sommer 2019 das Pacha, wo fast der komplette Wochenplan umgestellt wird. Nach vielen Jahren verlässt David Guetta mit seiner F*** Me I’m Famous Party das Pacha und wandert rüber an die Playa d’en Bossa ins Hï. Die Line Ups sind zwar noch nicht bekannt, es werden aber sicher wieder altbekannte Weggefährten von Guetta wie Robin Schulz oder Afrojack am Start sein und die EDM-Kids bespaßen. Der Donnerstag im Pacha ist damit frei und wird von Marco Carola und seiner Music On-Crew übernommen. Die Party hat in den vergangenen Jahren immer das deutlich größere Amnesia gefüllt, daher wird es im Pacha sicher eng auf der Tanzfläche. Durch den Weggang von Music On ist im Amnesia wieder ein Platz frei geworden für House, Techhouse und Techno, der von COCOON zur großen Jubiläumssaioson eingenommen wird. Für die 20. Ibizasaison ist das Team von Sven Väth wieder zurück in der alten Heimat und auch am gewohnten Montag. #cocoonibiza20 Opening ist am 27. Mai.

24 Stunden Dauerparty

Was früher auf Ibiza ganz normal war, könnte im Sommer 2019 zurückkehren. Die non-stop 24 Stunden Dauerfeierei. Bei der Odyssey-Party arbeiten Ushuaia und Hï zusammen und bespaßen die Raver von Samstag 12.00 Uhr bis Sonntag 12.00 Uhr. Zum Opening am 18. Mai sind unter anderem Richie Hawtin, Adam Port, Chris Liebing und Peggy Gou geladen, das könnte also was richtig fettes werden. Hoffentlich machen die Behörden auf Ibiza diesem Partymodell keinen Strich durch die Rechnung.

More to be announced

Obwohl wir uns erst im März befinden sind das doch schon einige richtig gute Partys, die uns da im Sommer 2019 auf Ibiza erwarten. Wir sind gespannt, was noch alles dazu kommt und halten euch immer hier unter dem tag /ibiza auf dem Laufenden!

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.