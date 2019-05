Endlich geht es wieder los. Nach dem unvergesslichen Jubiläum im vergangenen Jahr stechen die „Berlin, Beats & Boats“ Spreeschiffe nun bereits zum 11. Mal in See. Am 06. Juli ist es dann soweit. Natürlich bestens ausgerüstet mit dicken Soundsystemen und voll beladen mit feierwütigen Ravern sowie stabilen Line-Up.

Rund 50 DJs, die mit ihren Labels und Clubs die Schiffe hosten, verwandeln die Schiffe in schwimmende Clubs voller Euphorie und Extase. Tanzend auf den Decks mit treibenden Grooves im Ohr, den sanften Fahrtwind und wärmende Strahlen der Sonne im Gesicht, dazu eine vorbeiziehende urbane Szenerie – so lässt es sich feiern!

An den Decks der einzelnen Schiffe stehen unter anderem Tobi Neumann, Douglas Greed, Moonbootica, Sven Tasnadi, The Glitz, Phil Fuldner, Smash TV, Agent!, Lexer, Guido Schneider, Karotte, Mike Shannon und viele weitere bekannte Acts.

Die Party-Schiffe selbst setzen ihre Segel von unterschiedlichen Locations in Berlin. Ein Teil der bunt, schrillen Flotte startet aus der Berliner Innenstadt und vereint sich dann an der Oberbaumbrücke mit den anderen Booten, um Fahrt Richtung Müggelsee aufzunehmen. Dort wird dann zum traditionellen Flotten Ballett weiter gefeiert.

Nach ausgiebigen Rave und mit untergehender Sonne geht es dann gemeinsam zurück Richtung Treptower Hafen. Wieder an Land, geht es beinahe nahtlos weiter! Der legendäre Club OST öffnet seine Türen zur beliebten Aftershowparty. Korkenknallend feiert dann die gesamte Besatzung auf 4 Floors bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages weiter. Ahoi – Leinen Los & Volume Up!

BERLIN, BEATS & BOATS Vorverkauf & Infos unter

www.berlin-beats-boats.de

www.facebook.com/berlinbeatsboats

Sa. 06.07.2019 | 14:00 – 20:00 Uhr

Spree – Müggelsee

Die Flotte

Thaibreak Half Baked

Muna Musik Rice & Bean

Wilde Agency Smash Invaders

Carlsberg pres. Moonbooutique Kittball & Vivid

Helene Beach Festival Bad Boys Club & Sunshine Live

Ritter Butzke Rockets & Ponies

BERLIN, BEATS & BOATS AFTERSHOWPARTY

Sa. 06.07.2019

20:00 – Open End

OST Hafen Berlin

Lineup

Moonbootica | Karotte | Juliet Sikora | Douglas Greed | Tobi Neumann | Junge Junge

Phil Fuldner | D`Agnelli & Di Perri | David Mayer | Smash TV | Ante Perry | Franz!

Chris Wood & Meat | Jamy Wing | Alecante