Ibiza DJ Awards 2017 – Vote now!

Es ist nicht nur irgendeine Preisverleihung – es sind die Ibiza DJ Awards! Am Ende einer jeden wahnsinnigen Saison werden die besten Künstler, Tracks und Partys geehrt und ihr könnt jetzt abstimmen, wer gewinnen soll!

Ibiza ist das Maß der Dinge für die elektronische Musik. Wer hier eine gute Saison abliefert kann sich auch über gute Bookings im Rest der Welt freuen und seine Gagen um ein paar Euro erhöhen. Gemessen wird der Erfolg an den Verkaufszahlen der Partys und am Ende des Sommer auch immer bei den DJ Awards. Wer gewinnt entscheidet ihr beim Voting das jetzt eröffnet ist und bis August läuft. Also schnell mal reinschauen und eure Stimme für den besten Newcomer, den besten Techno-DJ, oder die beste Live Performance abgegeben!

Neue Location für die Preisverleihung

Die DJ Awards werden am am 26. September im neuen Club HÏ verliehen. Nachdem das Event in den letzten Jahren im Pacha zu Hause war, können wir jetzt gespannt sein, ob es auch in der neuen, nicht unumstrittenen Location eine so runde, harmonische Veranstaltung wird. Zur Einstimmung haben wir hier schon mal ein paar schöne Impressionen der letzten Jahre in unserer Galerie zusammengestellt!