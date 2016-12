“Time to open you my place. Time to offer you my heart.” Die Vocals vom Rotwii Lied verzücken uns schon seit ein paar Wochen und jetzt hat uns das Debutalbum von Jimi Jules komplett vom Hocker gehauen. Unsere Neuentdeckung für alle Musikliebhaber.

Das eingangs genannte “Rotwii Lied” ist uns schon im Herbst immer mal wieder in Sets und Radioshows begegnet. Wer dieser Jimi ist, der dahinter steckt, hat uns aber erst mal nicht weiter interessiert. Diese Woche beim Musikstöbern ist uns dann aber ein genialer Track in die Finger gekommen und da stand schon wieder dieser Name drauf: Jimi Jules!

Die Nummer, die uns so begeistert, hört auf den Namen “Paul” und ist Teil vom ersten Album von Jimi. Das Album “Equinox” ist vor ein paar Wochen auf dem schweizer Label “Zukunft Recordings” erschienen und liefert eine musikalische Bandbreite und Tiefgängikeit, die man nur selten geboten bekommt!

Deep, jazzig, elektronisch: Equinox

Für das Album hat Jimi Jules zehn Stücke produziert, die alle Facetten moderner elektronischer Musik abdecken. Ein paar Nummern sind clubbig und zum Tanzen geeignet, andere Tracks sind ruhiger, mit schönen, verträumten Vocals, was von der Stimmung ein bisschen an frühe Hot Chip Produktionen erinnert. Es geht aber nicht nur melancholisch und verträumt zu. Immer wieder tauchen auch sehr witzig Elemente auf, die mit klassischen Blasinstrumenten und einer Tuba, oder Posaune eingespielt wurden.

Resident im Hive und Watergate

Beim Lesen habt ihr sicher schon gemerkt, das hier etwas musikalisch ganz großartiges aufwartet. Das spiegelt sich auch im Tourkalender von Jimi Jules wieder. Er ist Resident im Hive in Zürich und im Watergate in Berlin und auf der Bookingliste reihen sich auch die anderen Clubs, wie zum Beispiel das Harry Klein in München, in diese Auswahl der fein erlesenen Locations ein. Einer der ruhigsten Tracks auf “Equinox” ist “Bullshit People”, der euch einen ersten Eindruck vom Album gibt.

