Es wird Zeit! Zeit die Flüge für den Sommer auf Ibiza zu buchen. Viele der großen Clubs und Partyreihen haben ihre Dates für die Saison bekannt gegeben und hier ist die Übersicht für euch.

USHUAIA // Saisonopening am 27. Mai

Dank dem Ushuaia hat sich die Playa d’en Bossa vom Familien- und Touristrand in den letzten Jahren zum absoluten Partyhotspot der Insel entwickelt. Die Location war die erste, die große DJ-Namen an den Strand geholt hat und damit den Grundstein für Little Las Vegas im Süden Ibizas gelegt hat.

SOLOMUN + 1 @ Pacha // Opening 28. Mai

In den letzten Jahren hat Solomun Ibiza für sich erobert. Er hat seine eigene Party im Pacha, lädt regelmäßig ins Destino, baut immer wieder seine Bühne direkt am Hafenbecken auf und ist bei allen anderen Partys als DJ zu Gast. Auch in diesem Jahr gehört ihm (immer + 1) wieder das Pacha und wir sind gespannt, welche Acts er sich als + 1 über den Sommer so einladen wird.

COCOON @ Amnesia // Opening am 29. Mai

Der Montag ist Cocoon-Tag und da ändert sich auch 2017 natürlich nichts daran. Die Party von Sven Väth und seiner Crew ist die älteste Nacht der Insel, die seit mittlerweile 18 Jahren immer am Montag im Amnesia statt findet. Immer wieder schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft die DJs (und auch die Gäste) der Einladung von Cocoon folgen und die beiden Floors im Amnesia bespielen.

Pure Carl Cox @ Privilege // 11. & 18. Juli

Space weg. Carl Cox weg. Das waren die schockierenden Nachrichten des letzten Jahres auf Ibiza. Aber Carl Cox bleibt seiner alten Liebe natürlich treu und wird auch im Sommer 2017 wieder auf Ibiza spielen. Zwei Dates hat Carl schon mal bekannt gegeben und wird an zwei Dienstagen im Privilege am Start sein.