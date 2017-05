Minimal. Experimentell. Groovend. Perlon steht für qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Housemusik. Mittlerweile seit 20 Jahren und das wird im August gefeiert.

Große Geburtstage brauchen eine große Party. Das Zwanzigjährige von Perlon wird dementsprechend drei Tage am Stück gefeiert. Am ersten Augustwochenende steigt die Superlongevity Party im Funkhaus Berlin mit einem extrem interessanten Line Up. Von Freitagabend bis Sonntagmittag werden unter anderem Akufen, Margaret Dygas, Ricardo Villalobos und natürlich Perlon-Boss Zip zum Jubiläums-Tanz aufspielen und die Ohren der Raver auf eine elektronische Reise entführen. Seit 1997 hat Perlon die Plattenlregale immer wieder mit überraschenden Innovationen beglückt und zur Einstimmung auf den Geburtstag ein irgendwie perlontypischer Track von Dimbiman. Happy Birthday!



Die Perlon Geburtstagsparty findet vom 04. – 06 August im Funkhaus Berlin statt!